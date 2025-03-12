蕭旭岑：有志挑戰黨魁最晚5月表態 算計太多不利團結

國民黨在大罷免潮第一階段失利，牽動黨主席改選氛圍。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，必須支持黨中央全黨全心投入反罷免；有志角逐國民黨主席選舉者要及早表態，最晚不要超過5月，讓選舉進入公平競爭，若和罷免攻防混在一起，將產生不利的作用。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，民進黨推動大罷免深謀遠慮，除了要翻轉國會多數，通往台獨路徑，還有一目的是要攪亂國民黨。大罷免投票日期可能落在8月，黨主席選舉本來也預定在8月左右，兩個投票混在一起，會造成很複雜的政治效應，屆時罷免結果將影響黨主席結果，也會攪動黨內生態。

蕭旭岑呼籲，罷免戰國民黨一定要有很清晰的做法跟戰略，基隆市長謝國樑罷免案就是很好的例證，全黨必須當成總統大選規格在打，全部催票跟動員才能抵擋；因為目前34比0，對黨內刺激很大，支持者一定要出來投票。

蕭旭岑說，他曾在節目中主張，國民黨要選2028總統的人，必須參選國民黨主席，這句話在黨內產生一些效應，但他的想法還是一樣，面對民進黨各種可能手段，國民黨一定要及早因應準備，還要與民眾黨談合作，才能因應2028選戰，估計四五月，有志表態參與黨主席選舉的人必須要浮出檯面。

他解釋，有志要挑戰大位的人必須擔起黨的責任，但不必然表示沒有當國民黨主席的人就不能投入2028初選。

蕭旭岑提到，罷免這個議題上，大家還是要給黨主席朱立倫與黨中央支持，全黨要凝聚在一起，把所有的支持者催出來投票，挺過罷免這一關，一旦國會多數丟了，不要講2026跟2028，賴清德總統的「洗滌人心，重建國家」將全部出籠，到時候不是台灣內部的問題而已，恐怕會牽動台海局勢的變化。

蕭也表示，朱立倫很辛苦，有功勞也有苦勞，去年他帶領國民黨重回第一大黨，這是功勞；讓國民黨每月還能運作，這是苦勞。所以大家要給朱立倫該有的肯定跟鼓勵，

他認為，挺過大罷免比國民黨主席是誰還要重要，但就事論事，黨主席選舉也非常重要，有志要參選的人，下個月、最晚不能超過5月就必須表態，如果算計太多而沒有表態，也沒辦法承擔領導國民黨的重責大任，只會讓政治鬥爭或耳語愈來愈激烈，反而不利國民黨的團結。

像中廣前董事長趙少康只是看不下去、跳出來幫忙，就有一大堆陰謀論，難道不能有志之士只是不平而鳴、拔刀相助？對於主持人王淺秋追問心中已有人選，蕭旭岑說，誰最有意志力、誰最有堅強的決心帶領國民黨重返執政，就是他心中的人選。