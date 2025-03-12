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陸配提「武統」居留許可遭廢 劉世芳：言論自由非藉口

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
內政部長劉世芳今天在立法院受訪指出，所有台灣人都知道，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武力統戰、武力侵犯的藉口。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳今天在立法院受訪指出，所有台灣人都知道，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武力統戰、武力侵犯的藉口。圖／聯合報系資料照片

陸配劉女在TikTok經營頻道「亞亞在台灣」，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，移民署廢止劉女在台依親居留許可。內政部長劉世芳今天在立法院受訪指出，所有台灣人都知道，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武力統戰、武力侵犯的藉口。

劉世芳表示，有關一位網紅女士被移民署用最高罰則取消依親居留身份，她的講法非常簡單，所有台灣人都知道，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武力統戰、武力侵犯的藉口。

劉世芳指出，這位網紅依照「兩岸人民關係條例」來處理，大家都知道，台灣社會觸犯到言論自由、法律的底線，希望用法律規定來嚴格處理。

有媒體詢問，陸配取得台灣身分證從六年變成四年的進度？劉世芳認為，立法院正在討論當中，但以內政部而言，目前地緣政治、國際情勢上風險越來越高，如果有任何立委提案，會用事實與立委做溝通，希望不要那麼快更改。

劉世芳 移民署 言論自由

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