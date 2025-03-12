快訊

獨／高雄遊覽車翻覆1死20傷 來令片17萬公里沒換…駕駛、車主判刑

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

卓榮泰赴立院報告財劃法修法覆議案 罕見未受訪

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，但卓榮泰會前未像往例，在立法院議場後門接受媒體聯訪才進場，而是邊走邊回答幾個問題後，便進入議場。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

今天開會的時間為上午9時，而卓榮泰受邀到立法院報告及備詢，通常是在8時50分左右抵達立法院議場後門，並站在定點接受媒體聯訪後，才會進入議場，但他今天未在定點受訪，而是邊走邊回應媒體提問下，進入議場。

媒體問到，外傳行政院將於總預算、財劃法修法覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講，罷免宣講是否每一場都會去。卓榮泰說，他還沒有排入行程。

至於台北市長蔣萬安稱要推班班有鮮奶，政府是否有預算。卓榮泰說，「很好啊、地方政府應該這樣做，很好」。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

卓榮泰當時表態，願意啟動新一波修法討論，讓中央、地方共商財劃法修法，討論出一部合理、可行、可長可久的財劃法。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。

卓榮泰 立法院 財劃法

延伸閱讀

轟卓榮泰拿電價漲威脅人民 王鴻薇：台電虧死、雲豹大賺

覆議案恐5連敗 卓榮泰：政治責任在於如何挽救國家

總預算覆議若失敗 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇

影／手握國家預算還不會執政？黃國昌批卓榮泰無能早該自請下台

相關新聞

童子瑋嗆基捷不是侯友宜的 藍議員批：幫交通部甩鍋？

基隆捷運經費問題引發各界討論，基隆市議會議長童子瑋投書媒體嗆聲「基捷不是侯友宜的捷運！」新北市議員陳偉杰表示，公共工程牽...

陸配提「武統」居留許可遭廢 劉世芳：言論自由非藉口

陸配劉女在 TikTok經營頻道「亞亞在台灣」，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，移民署廢止劉女在台依親居留許可。內政...

卓榮泰赴立院報告財劃法修法覆議案 罕見未受訪

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，但卓榮泰會前未像往例，在立法院議場後門接受媒體聯訪才進場，而是邊走...

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

國民黨主席今年將改選，中廣前董事長趙少康跳到第一線挺「罷綠委」，引發關注。針對黨主席人選，趙少康今點名立法院長韓國瑜、台...

被爆發函1小時內要官員來開會 羅廷瑋公布與國健署LINE對話自清

國民黨立委羅廷瑋遭爆找國健署官員、醫師等人叫到辦公室開協調會，且還大耍官威，羅廷瑋昨天一早親上火線澄清。豈料，晚間再傳出...

AIT：促進美台合作共享價值 曾贊助黑熊學院

新黨台北市議員侯漢廷質疑，民進黨立委沈伯洋創辦的黑熊學院曾接受美國在台協會資助。美國在台協會今天表示，提供贊助給廣泛社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。