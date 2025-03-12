童子瑋嗆基捷不是侯友宜的 藍議員批：幫交通部甩鍋？

基隆捷運經費問題引發各界討論，基隆市議會議長童子瑋投書媒體嗆聲「基捷不是侯友宜的捷運！」新北市議員陳偉杰表示，公共工程牽涉複雜廣泛，規畫和經費的各種調整所在多有，中央與地方間多次往返溝通也很正常，為何要把工程問題上綱到政治鬥爭，「難道童子瑋議長是急著幫交通部甩鍋給新北？」

陳偉杰說，基隆捷運由新北市府主責是交通部主導協調的，是因新北市有能力，基隆市議會如果想自己作決定，可以和交通部反映，不必針對侯友宜。

陳偉杰說，在規畫審議階段，新北市已多次向交通部表達所核定的總經費696.88億明顯不足，而新北市依據專業顧問的設計成果與市場行情訪價，才會提報可行的1261.54 億元，童議長該問的不是為何新北市調漲了這麼多經費，而是為何交通部給基隆捷運核定了這麼少的經費。

陳偉杰說，若交通部核定經費不足，那橫跨台北、新北和基隆的捷運就只能分段作業，如果童子瑋議長認為基隆人不能再等待，那基隆市議會應該要和新北市站在一起，向交通部爭取合理預算。

新北市議員江怡臻表示，還記得蔡英文2017年於總統任內和時任市長林右昌宣布「基隆捷運不用錢，2022年通車」，但現在基隆市政府不但要出錢，還可能要越出越多，為何不見童子瑋點名交通部長或行政院長，近年來各縣市多次出現重大工程無人投標、或因缺工導致期程延誤、或因工期過長物價飛漲而難以為繼，童議長不可能不知道。

江怡臻強調，「現在不是新北市擅自決定基隆市的建設，是交通部擅自核定不足的經費」，罵侯市長不會讓基隆捷運變便宜，更不會讓新北市政府變出近600億的經費，童議長一番政治操作，挑動基隆和新北的仇恨值，除了讓中央順利卸責脫身，實在看不出來對基隆人有什麼好處。

議員白珮茹表示，交通部新聞稿明確指出「沒有修正計畫被中央打回票的問題，只是行政程序的選擇差別」，侯友宜也強調「目前都按照計畫期程來推動，已依交通部初步審查意見重新提報」，大家都相互尊重態度平和，不懂童子瑋議長怒氣衝天所為何來，雖然基隆捷運和捷運汐東線、捷運民生線看似是3條不同工程與路線，但因為機電系統相同，未來營運面將整合，可視為「一條線」，起訖站將納入汐東線的東湖站、民生線的大稻埕站、基隆捷運的八堵站等，也就是民眾可以從八堵站坐到大稻埕站、或從東湖站坐到八堵站，可以理解為像中和新蘆線的起訖站包括迴龍、蘆洲及南勢角的「Y字型」概念。