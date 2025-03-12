中國稱台積電「伴手禮」 美商會：意在激化台灣矛盾

美台商業協會會長韓儒伯今天表示，北京了解台積電是台灣在半導體領域的驕傲，還具有安全意涵，因此指稱台積電對美擴大投資是台灣將台積電作為伴手禮送給美國，以煽動台灣內部異議、加劇緊張。

美台商業協會會長（US-Taiwan Business Council）韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天發表以「川普、關稅、台灣及晶片」為題的特別評論，內文提到上述觀察。

韓儒伯說，美國總統川普在台積電擴大對美投資後，似乎改變對台灣的言論，雖然不改台灣「偷走」美國晶片產業的基調，但補了一句「我佩服」，也延後對台灣製的晶片徵收關稅。

美國副總統范斯（JD Vance）今年2月於演說中表示，川普政府將確保最強大的AI系統是由美國設計及製造的晶片打造。韓儒伯表示，為實現這項目標，美國必須與台灣攜手。

文中指出，美國的一項疑慮是，高階晶片幾乎完全是在台製造，而中國對台灣的軍事威脅又引發外界憂心供應鏈中斷的可能性。

韓儒伯說，如果中國成功入侵台灣，台灣的半導體產業甚至可能被中國經濟吸納，這使情勢變得更嚴峻。然而，美國的因應策略必須以降低相關風險為主，而不是將台積電整個生態系統移植到美國。

他說，台積電位於亞利桑那州的園區最終將包括6座晶圓廠，整個建設計畫將一路持續至2030年代。在這段期間，美台科技業將保持緊密聯繫。實際上，一旦台積電在美國的園區落成，大多數高階晶片仍將由台灣的台積電生產。

韓儒伯指出，雖然若干「川普2.0」的準官員認為「台灣對美國而言並非不可或缺」，但晶片產業的複雜性與高互依存度，幾乎已能確保美台保持聯盟關係，以在AI競賽中擊敗中國。

根據文章，台灣政府在這過程中也有一定的主導權。台灣總統賴清德已明確表示，領先技術將留在台灣，只允許落後1至2代的技術輸出海外。

此外，台積電需獲得台灣政府點頭才能進行這些投資。政府想繼續執政，就不會輸出最關鍵的技術。

韓儒伯說，並非每個台灣人都認為台積電擴大對美國投資是一項勝利，在某種程度上已經成為政治問題，因為將高端製造業轉移出台灣，無論占總產量多少比例，都掀起相當大的焦慮。

他指出，台積電不僅是台灣在半導體領域的國家驕傲，也是代工模式鼻祖，貢獻台灣GDP的15%，還被視為「矽盾」，具有實際重要性。

韓儒伯表示，中國了解這項弱點並意在加以利用。北京最近指控台灣將台積電等公司作為「伴手禮」贈送，藉此煽動台灣內部異議，對台灣造成實質的問題。

中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮上月26日稱「民進黨當局」把台灣半導體產業當成伴手禮奉送，將「台積電變美積電」。

文章提到，中國意識到，美中正處於主導革命性科技變革的經濟競爭早期階段。任何一方要贏，都必需讓台灣待在己方陣營。

韓儒伯也提醒，川普對半導體產業的關稅威脅不太可能消失，將讓關稅陰影持續籠罩整個產業，以確保企業與各國保持關注及警覺，或在未來藉此取得讓步。

他指出，如果運氣好的話，川普總統將擱置晶片關稅，讓美國半導體產業與台灣繼續合作，繼續為美國創造數兆美元的財富。