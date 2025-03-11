被爆發函1小時內要官員來開會 羅廷瑋公布與國健署LINE對話自清

國民黨立委羅廷瑋遭爆找國健署官員、醫師等人叫到辦公室開協調會，且還大耍官威，羅廷瑋今天一早親上火線澄清。豈料，晚間再傳出羅廷瑋協調會當天下午4時才發函通知5時開會。對此，羅廷瑋深夜公布與國健署官員的line訊息，並表示是業務單位「主動」說要開協調會，「主動」說當天5時就來。

台大醫師施景中日前爆料，某位國民黨立委對醫護耍官威，並把國健署長、健保署長及醫院高層叫來「亂罵一通」。民進黨台中市議員江肇國點名羅廷瑋，羅廷瑋今天一早舉行還原協調會經過。

羅廷瑋說，他關心早產兒的健康，不是今天才開始，年前他接到許多家長陳情，反映台大醫院的「兒童發展篩檢服務」只是掛名服務，家長們在國健署網站看到「兒童發展篩檢服務」的方案之後，依循國健署網站所提供的訊息，到台大去掛號，到現場卻被醫院退掛，台大醫院表示「沒有開設這個門診。」

羅廷瑋說，原本他在農曆年前是要舉行一場記者會，但國健署想要大事化小，便來電協調，拜託他不要舉行記者會，國健署覺得可以先透過協調會的方式了解看看，因此就決定緊急在1月21日先召開一場協調會，與指控事實不符。

在羅廷瑋開完記者會澄清後，有媒體引述知情人士說法，指羅廷瑋辦公室當天下午4時許透過電子公文發文各單位，要求官員5時到辦公室開會，直呼「好大的官威，真的太扯！」對此，羅廷瑋深夜公布與國健署官員的LINE對話紀錄自清，羅廷瑋在向對方反映民眾陳情內容後，對方回覆「我拉業務單位5時，這真不應該」。

羅廷瑋說，業務單位「主動」說要開協調會，「主動」說當天5時就來，「主動」說這真不應該，如今民進黨為了要罷免已經殺紅了眼，已經有好朋友提醒下一步就是假的變造錄音檔要出現。不過，他也感性地說，面對造謠的觸身球，守護孩子的心，他還是可以逆轉揮出安打。