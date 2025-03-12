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羅廷瑋飆罵？ 台大澄清

聯合報／ 記者林琮恩廖靜清／台北報導

台大婦產部產科主任施景中於臉書爆料，某在野立委因助理就醫遇爭議，竟找台大副院長、衛福部國健署長、健保署長至辦公室責罵。遭外界點名的立委羅廷瑋喊冤，當日協調會議係為國健署「兒童篩檢服務」所開；台大澄清，當日僅派兒童感染科教授出席，「外界傳聞有不精確之處」。

羅廷瑋表示，國健署去年七月起提供免費兒童篩檢服務，並於網站公布篩檢院所名單地圖，但醫界龍頭台大醫院迄今尚未開診，收到許多家長陳情，才召開協調會，且國健署長並未到場，台大醫院既未開診，何來助理看診之說？「沒有看診，有甚麼理由去大小聲？」

國健署長吳昭軍指出，收到立法院公文，要求業務說明，當天由婦幼組副組長、科長前往立委辦公室說明，他本人並未到場。至於立委是否以「責罵」口氣，國健署不多做回應，每個人對語調感受度不同。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，院方謹慎處理立法院來函，會議當日副院長、兒童醫院院長均有要事，故委由一位兒童感染科教授代為出席，「外界傳聞有不精確之處」。醫院每天服務諸多病人，難免有人不滿意，院方重視所有意見，依照規定處理投訴事件，不會影響日常業務。

台大醫院 國健署

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