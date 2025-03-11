AIT：促進美台合作共享價值 曾贊助黑熊學院
新黨台北市議員侯漢廷質疑，民進黨立委沈伯洋創辦的黑熊學院曾接受美國在台協會資助。美國在台協會今天表示，提供贊助給廣泛社會團體組織以及非營利組織，包括黑熊學院，是為強調共享價值與促進美台合作。
沈伯洋昨天在民進黨團記者會說，就任立委前是大學教授，擔任學者時獲得很多國家的補助做研究，但他被民進黨提名成為不分區立委後，考量利益衝突等問題，便辭掉相關民間單位的理事長職位。
侯漢廷10日公開錄音檔，指稱黑熊學院曾接受美國在台協會（AIT）的資助，並批評創辦人沈伯洋涉犯國安法，應馬上辭掉立委。
對此，AIT發言人今天回覆中央社表示，AIT公眾外交部門提供贊助予廣泛社會團體組織以及非營利組織，包括先前曾資助黑熊學院。
AIT表示，贊助目的要強調共享價值，並透過小額獎助金計畫促進美台合作。相關計畫皆於AIT年底計畫中揭露。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言