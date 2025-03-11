AIT：促進美台合作共享價值 曾贊助黑熊學院

新黨台北市議員侯漢廷質疑，民進黨立委沈伯洋創辦的黑熊學院曾接受美國在台協會資助。美國在台協會今天表示，提供贊助給廣泛社會團體組織以及非營利組織，包括黑熊學院，是為強調共享價值與促進美台合作。

沈伯洋昨天在民進黨團記者會說，就任立委前是大學教授，擔任學者時獲得很多國家的補助做研究，但他被民進黨提名成為不分區立委後，考量利益衝突等問題，便辭掉相關民間單位的理事長職位。

侯漢廷10日公開錄音檔，指稱黑熊學院曾接受美國在台協會（AIT）的資助，並批評創辦人沈伯洋涉犯國安法，應馬上辭掉立委。

對此，AIT發言人今天回覆中央社表示，AIT公眾外交部門提供贊助予廣泛社會團體組織以及非營利組織，包括先前曾資助黑熊學院。

AIT表示，贊助目的要強調共享價值，並透過小額獎助金計畫促進美台合作。相關計畫皆於AIT年底計畫中揭露。