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轟卓榮泰拿電價漲威脅人民 王鴻薇：台電虧死、雲豹大賺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今晚表示，行政院長卓榮泰電價調漲威脅人民，補貼台電3千億而電價照漲，台電大虧卻雲豹大賺，雲豹能源去年每股盈餘（EPS）將近9元。

王鴻薇說，卓榮泰又威脅人民，竟稱藍白刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價的壓力。過去幾年撥補台電3000億元，但過去3年電價平均調漲42％，憑什麼要因為民進黨錯誤的能源政策，扒人民2層皮？還要被行政院長恐嚇？「要這樣霸道，真的不如把錢還來給我們繳電費。」

王鴻薇表示，民進黨總是喊台電年年虧損要補貼，但「綠友友」的綠電業者卻賺大錢，所有的撥補、電價調整，還不是去資助這些與民進黨關係良好的綠電業者。光雲豹能源去年每股盈餘（EPS）就將近9元。

王鴻薇指出，現在回過來看，能源政策絕對有問題，台電剛公布的1月份財報，外購的燃煤、燃氣，太陽光電、風力都是大幅虧損 ，風力發電虧損高達58億、採購太陽光電虧損為5.58億元、燃氣虧損為174億元。這種無底錢坑要補的猴年馬月？

王鴻薇總結，「我昨天就發文說了，鄭重呼籲政府立刻改變錯誤的能源政策，歐洲除德國外，都廢棄非核的計畫，日本、美國、中國、東南亞等都在發展核能，台灣不應該懸崖勒馬嗎？」

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