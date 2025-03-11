戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

國民黨主席今年將改選，中廣前董事長趙少康跳到第一線挺「罷綠委」，引發關注。針對黨主席人選，趙少康今點名立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨團總召傅崐萁、立委謝龍介等4人，強調「比我適合的人很多」。

國民黨在大罷免潮第一階段失利，牽動黨魁改選氛圍，傳出黨內挺盧派與戰鬥藍行程默契，不排除拱盧或共推代理人，挑戰現任主席朱立倫。

被問及是否支持盧秀燕？趙少康受訪表示，這也不是要「罷」朱立倫，只是剛好快要改選；國民黨適合人選也很多，像是韓國瑜適合，「總統都可以當黨主席了，立法院長為何不行？」

趙少康說，王金平當立法院長時，也曾想跟馬英九總統競爭黨主席，所以「沒有什麼一定不行、或一定行」。他認為盧秀燕、傅崐萁、謝龍介也都很適合，「比我適合的人很多，真的不需要我。」

此外，大罷免如火如荼展開，目前累計34名藍委罷免案通過第一階段連署，藍綠比數為34：0。他研判，最終可能是「35：5」，但能不能通過二階就不知道了，沒幾個民進黨立委會通過二階，反觀國民黨起碼20幾名立委會通過二階，屆時國民黨立委全得拚命防禦，民進黨就在一旁好整以暇。

被問及戰鬥藍如何出手協助被罷免的藍委，趙少康說，先看二階後的情況，8月才會進入第三階段投票，按部就班。他們只是輔助，要角還是國民黨中央，他們有錢、有人，地方也有幹部，要主動做，不能只是備戰、觀望防守。

趙少康說，戰鬥藍可以分進合擊，他們不是要取代國民黨中央，只能協助和輔助，有不少戰鬥藍立委被罷免，義不容辭一定要站出來，到時候一定會宣講。