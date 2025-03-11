民眾黨再質疑就安基金用途 洪申翰：改革進行式 沒動機跟理由迴避

民眾黨團再批勞動部對過去就安基金的使用質疑並未提出回應。對此，勞動部長洪申翰11日在臉書上發文表示，「我必須很清楚的說，並不是這樣的」，勞動部對就安基金的問題，絕無拖延，也絕無迴避。

立法院今日進行總預算案與《財劃法》兩項覆議案的詢答，民眾黨團總召黃國昌在記者會質疑，上會期的勞動部就業安定基金弊案，審計部後續作出相關的審計報告，證實黨團當初提出的質疑，第一波撤查出2022年到2024年，就業安定基金不符合用途的有5,174萬移送檢調，但民事與行政責任何時才要追究？後續2020年到2021年又有2050萬就安基金被濫用，過去五年總計7,224萬，至今為止勞動部都沒有回應。

勞動部長洪申翰下午在臉書發文回應，全文如下：