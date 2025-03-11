民眾黨再質疑就安基金用途 洪申翰：改革進行式 沒動機跟理由迴避
民眾黨團再批勞動部對過去就安基金的使用質疑並未提出回應。對此，勞動部長洪申翰11日在臉書上發文表示，「我必須很清楚的說，並不是這樣的」，勞動部對就安基金的問題，絕無拖延，也絕無迴避。
立法院今日進行總預算案與《財劃法》兩項覆議案的詢答，民眾黨團總召黃國昌在記者會質疑，上會期的勞動部就業安定基金弊案，審計部後續作出相關的審計報告，證實黨團當初提出的質疑，第一波撤查出2022年到2024年，就業安定基金不符合用途的有5,174萬移送檢調，但民事與行政責任何時才要追究？後續2020年到2021年又有2050萬就安基金被濫用，過去五年總計7,224萬，至今為止勞動部都沒有回應。
勞動部長洪申翰下午在臉書發文回應，全文如下：
今早民眾黨團召開記者會指稱，勞動部對於過去幾年的就安基金的使用質疑，都沒有回應。
我必須很清楚的說，並不是這樣的。勞動部對就安基金的問題，絕無拖延，也絕無迴避。
在我上任後，在今年一月三日，勞動部已經提出就安基金的把關改革方案，從用途面、管理面及資訊公開三個面向，提出「爭取合理編列公務預算」、「限制用途」、「規範廣宣經費使用」、「強化審議機制」、「強化內控並運用外部稽核」以及「增加公開資訊」等六項做法，來進行就安基金使用的改革。而這些改革現在都已經上路，也執行中。
舉例來說，三節的送禮禮品、或是謝宜容辦公室照植物的軌道燈，在我們推出改革方案後，這些過去的爭議使用，未來就安基金都不能再支出。而相關政策的媒宣經費的使用，未來也須經過外部專業稽核。
我們是用政策機制，直接面對爭議，解決問題。
至於，過去幾年一些被提除質疑的使用項目，現在檢調在查、審計部在查、也好幾位監委已經立案調查，我們勞動部都是全力配合調查偵辦，絕無袒護。
而審計部目前列出要勞動部說明的項目，我們都按照審計部的要求與程序，來向審計部檢討說明，審計部從去年底已經有幾波來函，我也要求，勞動部各單位要用面對問題的態度檢討回應，目前的進度，還在審計部要求的程序中。
至於這樣專案審計後，後續如何處理？事實上，政府的審計工作，是有一套法制規範的，最後處理的判定，是由審計部來判定，我們會尊重審計部的判定職權，依法該怎麼做，就怎麼做。
我們絕對不會迴避，也沒有任何動機跟理由迴避。
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