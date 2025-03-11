只因兒篩延遲上路！立委羅廷瑋被指飆罵官員 國健署回應了

立委羅廷瑋遭爆料，疑因助理帶小孩就醫不滿「服務不周」遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署及健保署相關人員至辦公室飆罵。羅廷瑋今早開直播反駁，強調過程沒有罵人，且協調會是國健署要求，他指出，台大兒童醫院未開「兒童發展篩檢服務」，卻列名國健署的合約醫院，實在不合理；國健署回應，將持續提升兒童照護服務。

羅廷瑋指出，台大兒童醫院未開「兒童發展篩檢服務」，卻列名國健署的合約醫院，國健署發文回應，有關醫療院所提供的「兒童發展篩檢服務」，是以民眾需求為核心，將持續提升兒童健康照護服務。國健署自113年7月1日起，提供未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務，這是參考美國疾病管制署及國內專家建議，所建立的兒童發展篩檢模式。

國健署指出，這項服務由經訓練合格兒科、家醫科或幼兒專責醫師提供，依據113年6月7日公告「兒童發展篩檢服務方案」，符合兒童預防保健特約醫事服務機構可主動向提出申請，國健署於審核通過後將合約院所名單公布於衛生福利部兒童醫療健康資訊整合平台之「兒童就醫地圖」（https://reurl.cc/WAeqGx）。

考量「兒童發展篩檢服務」新制上路，各醫療院所準備需時，國健署提醒，家長在帶孩子接受兒童發展篩檢服務前，事先電話洽詢醫療院所提供篩檢服務時間，並將相關提醒於「兒童就醫地圖」網頁加以說明。

目前全國22縣市已有1186家左右醫療院提供兒童發展篩檢服務，共超過26萬人次兒童接受兒童發展篩檢服務。國健署強調，將持續宣導家長善用「未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務」，並持續辦理兒童發展篩檢服務醫師教育訓練，以及早發現發展遲緩兒童，及早療育，以提升兒童健康。