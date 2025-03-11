就安基金濫用5千多萬 追討沒下文？洪申翰：還在審計部程序中

民眾黨團今召開記者會指稱就安基金於2022至2024年遭不當使用高達5174萬，但勞動部至今沒有相關追討計畫與進度。對此，勞動部長洪申翰在臉書回應，就安基金的把關改革方案已在年初提出，而審計部要求的說明，目前仍在程序當中，最終交由審計部判定。

洪申翰駁斥就安基金問題拖延的批評，強調今年1月3日已5針對用途面、管理面及資訊公開3面向，提出「爭取合理編列公務預算」、「限制用途」、「規範廣宣經費使用」、「強化審議機制」、「強化內控並運用外部稽核」以及「增加公開資訊」等項做法，來進行就安基金使用改革方案，現在都已經上路，也執行中。

他舉例，像是之前引發爭議的三節禮品、或前北分署長謝宜容辦公室照植物的軌道，未來都不能再以就安基金支出，相關政策媒宣經費的使用，未來也須經過外部專業稽核。

至於審計部、檢調與監察委員都在調查的就安基金濫用問題，洪申翰強調勞動部都全力配合調查偵辦，絕無袒護。

他進一步說明，審計部去年幾波來函要求勞動部說明的項目，皆按程序向審計部檢討說明，而目前進度還在審計部要求的程序中。洪申翰說，政府審計工作是有一套法制規範，最後由審計部判定處理，勞動部也會尊重審計部的判定職權，依法該怎麼做，就怎麼做，絕對不會迴避。