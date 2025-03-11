就安基金遭疑濫用 洪申翰：用政策機制面對爭議

民眾黨今天質疑勞動部就業安定基金遭濫用，勞動部長洪申翰在臉書回應，會用政策機制，直接面對爭議、解決問題，並強調「絕對不會迴避，也沒有任何動機跟理由迴避」。

民眾黨立法院黨團今天舉行「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會，指民進黨政府花納稅錢不手軟，包含就業安定基金遭濫用、迷你足協浮報帳目等。

針對就安基金議題，勞動部長洪申翰在臉書回應，勞動部對就安基金的問題，絕無拖延、也絕無迴避。

洪申翰指出，在他上任後，今年1月3日勞動部已經提出就安基金的把關改革方案，從用途面、管理面及資訊公開三個面向，提出「爭取合理編列公務預算」、「限制用途」、「規範廣宣經費使用」、「強化審議機制」、「強化內控並運用外部稽核」以及「增加公開資訊」等6項做法，來進行就安基金使用的改革。而這些改革現在都已經上路執行中。

洪申翰進一步舉例，三節的送禮禮品、或是前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容辦公室照植物的軌道燈，在改革方案後，這些過去的爭議使用，未來就安基金都不能再支出；相關政策的媒宣經費的使用，未來也須經過外部專業稽核。

洪申翰說，至於過去幾年被質疑的使用項目，現在檢調在查、審計部在查、也好幾位監委已經立案調查，勞動部都是全力配合調查偵辦，絕無袒護。

洪申翰提到，審計部目前列出要說明的項目，勞動部也都按要求與程序向審計部檢討說明；審計部從去年底已經有幾波來函，他也要求勞動部各單位要用面對問題的態度檢討回應；目前的進度還在審計部要求的程序中。

洪申翰強調，事實上，政府的審計工作是有一套法制規範的，最後處理的判定，是由審計部來判定，勞動部會尊重審計部的判定職權，依法該怎麼做，就怎麼做。