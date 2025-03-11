【重磅快評】史詩級災難 民進黨從來不缺「新三寶」

賴政府最近誕生不少「史詩級災難」，看似笑話、細思悲哀。經濟部長郭智輝今天再度為了「蒙古症」鬧劇，出面僅鞠躬半秒致歉，連綠營民代都點名下台；賴政府雜亂無章、施政無能，朝野只會火車對撞，行政院長卓榮泰今天答詢時一度變臉反嗆立委：「我沒有裝，我本來就傻」。卓榮泰的真心話聽得大家捏把冷汗，不知他是自嘲，還是洩密？

政治人物出包不是新聞，常被媒體封為「三寶」，有一點戲謔、更多是無奈。民進黨執政後「寶貝」輩出，接班人源源不斷，藍營曾將蔡政府的農業部長陳吉仲、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇戲稱為「政院新三寶」，如今一代超越一代，宛如走馬燈，政府變成另類「聚寶盆」。

今年2月台中新光三越氣爆，衛福部次長林靜儀發文呼籲民眾，急診應該留給緊急病人。1名急診醫師留言，希望醫師出身的林靜儀能解決崩潰的急診壅塞問題；林靜儀竟回覆對方：「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按1個鈕事情就會完全改變了嗎？」

事後該名醫師再度發文，指自己留言「換來1個呵呵跟小腦袋的嘲諷」；林靜儀又回酸，「好吧，你大腦袋。棒棒。」對於犯眾怒，林靜儀之後解釋，她是希望呼籲民眾配合分級醫療，但在網路上跟人家爭吵的事情，她會自己檢討。

無獨有偶，急診病床壅塞問題延燒，衛福部長邱泰源「突擊」視察包括幾家醫院，遭踢爆各大醫院為了部長要來「作戲」，發生作假。病床問題燒成為政治危機，賴清德總統日前忍不住對邱泰源說重話：「如果沒有創新作法，明年還是一樣」。

急診病床怒火未熄，衛福部又火上澆油，日前公布護理師薪資數據，指出醫學中心公職護理師第1年薪資可達7萬元、非主管的全職新人護理師月薪約5.3萬元。國民黨醫師立委陳菁徽說，以台大醫院聘護理師為例，實際起薪約4.3萬元，新進人員不輪夜班的薪資不到5萬元，若要達到7至8萬元，得長期輪大夜班，甚至用命換來。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，勞動部的資料顯示，護理人員經常性月薪平均約4.7萬元，這才是客觀的資料。

衛福部剛做完負面示範，經濟部居然還勇於超越。郭智輝以「蒙古症」調侃台積電與英特爾合資案，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？」，蒙古症是比小腦說更嚴重無下限的災難，經濟部當晚緊急澄清聲明，郭智輝專訪說法並無歧視之意，但的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭智輝感到十分抱歉。經濟部的聲明豈非此地無銀三百兩，若無歧視之虞、何必急發聲明？

對於台積電千億美元投資美國，郭智輝也語出驚人說，「台積電並沒有來跟政府說這件事，台積電要去談時，大家都不知道」。郭智輝不是失言，簡直是失控，發言明顯違反府院的公開劇本，嚇壞不少人。親綠名嘴周玉蔻也忍不住大罵，「有自知之明的，今天就請辭了」。

賴內閣多位官員被點名「留校察看」，連卓揆自己都老把倒閣、下台掛嘴邊，最可怕的是，卓榮泰今天還自曝，原來他不是裝傻，他是真傻，令人瞠目結舌。不過，「官」字兩張口，民眾不能只聽一張口，否則藍白砍預算，府院左手才哭喊沒錢買衛生紙，卓榮泰怎麼右手又大方想撥補台電一千億元？

政務官去留向來不是問題，問題是這些官員現在都還留著。郭智輝等閣員是政治任命，請辭時機當然是政治考量，只是這些官員若留校察看留成愁，最後可能留成一大笑話。