施景中爆某立委耍官威 江肇國點名「他」施壓醫院：為何讓洪孟楷背鍋4天

台大婦產科醫師 施景中 爆，某遭罷的藍委耍官威，國健署、健保署長及醫院高層被叫去「亂罵一通」， 洪孟楷 喊冤不是他。綠台中市議員 江肇國 今點名是 羅廷瑋 ，羅回擊，為 罷免 「抹黑造謠」。江再嗆，看不懂為何讓洪背鍋背4天？想清楚再回答。

施景中日前爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。施景中也說，不是洪孟楷。

江肇國先在臉書上發文，點名「羅廷瑋」表示，「請像個男人，敢做敢當！洪孟楷幫你背了4天的鍋，該自己扛起來了吧？」後在市議會受訪時時質疑，當天是過年最後一周上班日，醫護忙得團團轉，為了羅助理的事被叫去罵，質疑「你官威實在太大」。

羅廷瑋稍晚在立院開記者會說明，這件事「沒有開診，何來看診？何來好大官威」，指整件事是抹黑造謠，他也認為，可能為罷免「抹黑造謠」他。

羅廷瑋說，施景中貼文內容，跟他開協調會的狀況完全不一樣，且這次的協調會，討論過程理性、務實，現場沒有人咆哮，也沒有所謂的「耍官威」，更沒有把官員教授叫來亂罵一通，歡迎大家詢問當天協調會所有在場的出席人員，這件事情完全可受大家檢驗，必要時也可以請出席人員出來作證，他身正不怕影子斜。

江肇國說，他還是看不懂為什麼要讓洪孟楷背鍋4天？整個記者會看到的是羅躲了4天，被他踢爆，終於敢承認了，且羅1月21發的公文可以清楚看到，要求當天下午要二名署長、一名副院長要來和羅討論事情，這是多大官威呀？

江肇國認為，羅處理助理的事情，為何要用選民服務障眼法欺瞞大家？兒童篩檢載明要去前先聯絡，質疑羅是助理掛不到診發火，羅叫官員來痛罵、找碴，質疑羅耍官威、沒擔當，愧對醫護、人民。