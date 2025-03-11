稱賴總統兒子未當兵 退役少將栗正傑致歉未查證

退役少將栗正傑日前稱「總統賴清德的兒子躲在美國不回台灣當兵」，賴總統發律師函要求澄清致歉。栗正傑昨天致歉，稱他受到媒體輿論誤導，未經查證就認為賴總統的小孩在美國沒有當兵，並依照律師函的要求，公開澄清致歉。

栗正傑2月20日於中視「庶民大頭家」節目稱，賴總統的兒子躲在美國，根本連當兵都毫不考慮；賴總統隨後以民進黨主席身分委由律師黃帝穎發出律師函，要求栗正傑公開澄清道歉。

栗正傑昨晚於「庶民大頭家」節目致歉，並舉出寫有「忍令三軍統帥遭民誤會，且看退伍老兵為他澄清」的紙板表示，他是受到媒體相關「賴總統小孩沒當兵？」等報導輿論誤導，所以才會稱賴總統的兒子沒當兵。

栗正傑指出，他依照律師函的要求，在節目上澄清，他於2月20日在中視節目誤指賴清德兒子躲在美國，「所言與事實不符，特此誠心致歉」。

民進黨發言人韓瑩今天則表示，賴清德兩個兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散布不實言論，民進黨將蒐證提告。