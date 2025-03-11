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被傅崐萁轟說謊 卓榮泰求救江啟臣：不制止嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今就114年度中央政府總預算案覆議案，赴立法院專報並備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今就114年度中央政府總預算案覆議案，赴立法院專報並備詢。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰今就114年度中央政府總預算案覆議案，赴立法院專報並備詢。國民黨立委傅崐萁在關心花東快時，不滿卓榮泰說法，轟卓揆「說謊」。卓揆向主持議事的立法院副院長江啟臣，表示閣員被指責說謊，副院長應該制止，他很願意對話，傅也不要敲桌。

傅崐萁說，賴清德、蕭美琴甚至包括前總統蔡英文，一再說要給花東安全回家的路，蕭美琴2020年選立委時，馬上通過盡快對花東快做可行性研究，現在當選不算數，為何花東快退回？

卓榮泰表示，對於蘇花安、蘇花改，花了多少心血做。首先要改善的是北部到花蓮這段，讓大家有安全回家的路，這兩條路花了將近3千億，工程持續進行，傅崐萁關心的是花蓮到台東，這段將來在審慎、合理的時間、合理施工方式以及地方需要，在交通部反反覆覆審議。

傅崐萁表示，西部交通網絡密密麻麻，選前一張臉，選後一張臉，當時來花蓮要選票時就該講清楚。去年7月16日通過花東快積極興建的決議，要在12年內完成，民進黨立院黨團幹部都有簽字。民進黨欺負花東人民欺負很久。

卓榮泰否認欺負花東，表示三段時程都已確定，就會依照程序通過。

傅崐萁說， 上次質詢卓榮泰時，告訴他資料是錯的，公文調出來都是正確的。蘇花改在民國99年2月8日核定可行性研究，民國100年1月29日動工。蘇花安在民國108年12月20日核定，經過5年，現在是「行政院長審議中」，卓揆有專業審議？卓揆回應，他還不到一年時間，歷任院長都慎重，他也須慎重。

傅崐萁轟卓榮泰天天在立院說謊。卓揆轉向江啟臣，表示閣員被指責說謊，副院長應該制止。卓揆又說，記憶好不好是一回事，不是說謊的問題，他很願意對話，傅崐萁不是說他說謊就是敲桌。

傅崐萁表示，卓榮泰今天正式告訴花東人民，花東快又被退了，花東安不知下落，花東快還是立法院三黨簽字，院會宣讀通過。

卓榮泰說，他去年每次到花蓮，他跟傅談話都很愉快，都沒有說他沒父母官的心情，在這裡卻這樣講，不要敲桌。傅要求下班前把3千多億的細節交給他，明天繼續請教。卓揆表示， 他的意思是預計會花3千億。

傅崐萁 卓榮泰 花東快

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