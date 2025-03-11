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卓榮泰：現在討論電價言之過早 盼撥補台電1千億元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）。本報資料照片
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）。本報資料照片

經濟部3月下旬召開電價審議委員會，傳出可能提出電價調漲方案，行政院長卓榮泰今天表示，電價須經審議委員會開會決定，現在討論言之過早，經濟部長郭智輝則說，所謂台電要漲電價，傳聞不知從何而來。

立法院全院委員會今天處理總預算覆議案，民進黨立委林岱樺詢問，電價審議委員會開會在即，屆時將會調漲工業或民生用電。卓榮泰答詢時回應，現在討論電價議題言之過早，還是希望順利撥補1000億元，然而如果事與願違，首先會要求台電公司從行政效率、成本管控進行有效處理。

卓榮泰說，經濟部也將與台電公司研究，能夠不調漲電價當然是最好，但是撐不下去就要靠舉債貨漲價，而後者則需要經過電價審議委員會。

林岱樺質疑，全國總人口、民生戶數沒有增加，如果政府漲民生、不漲工業用電，恐怕反而會結貧濟富。郭智輝表示，所謂台電要漲電價，傳聞不知從何而來，況且電價須經審議委員會，並非台電公司自行決定，如果能夠順利撥補台電1000億元，「我們可以少借一點錢、少付一點利息。」

卓榮泰則說，台電公司虧損達到4300億元，如果能夠順利撥補1000億元，不僅健全台電債務，也能順利推動營運，然而沒有獲得補助，虧損問題依舊存在，舉債可以單獨靠台電決定，調整電價則是要經過審議委員會，至於要調整哪個部分，現在討論都還言之過早。

卓榮泰 台電 電價

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