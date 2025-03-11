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送柯爸的花籃被拒屢開地獄哏被炎上 四叉貓認口不擇言

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
網紅四叉貓劉宇今天出席罷免李彥秀總部開幕。記者林麗玉／攝影
網紅四叉貓劉宇今天出席罷免李彥秀總部開幕。記者林麗玉／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天告別式，親綠網紅四叉貓表示自己送的花籃沒有被擺出來，遭小草嗆聲「你怎麼不敢進靈堂拍照！心虛了嗎？」，四叉貓今受訪不滿被小草嗆，說「這是基本禮貌，為什麼罵我？」

不過四叉貓先前因在threads發文稱「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」，被網友炎上；昨對自己送去的花籃沒有被擺出來，再發文「柯家不想收，可以把買花的3000元退給我」，被網友抨擊後更在留言區嗆「下次我會送更貴的給柯媽」。

對於屢開地獄哏被網友炎上，四叉貓今天受訪說，當初一、兩個禮拜前，是因小草一直來嗆他，說他害柯文哲沒辦法見柯爸最後一面，害柯文哲不能出來，當時他才有點氣，說柯媽媽還在，那時候有被炎上，他說，那就是跟人家吵架，有點口不擇言，被罵也就認了。

今天四叉貓出席罷免李彥秀總部開幕，被問及昨天的柯爸告別式，四叉貓說，他送花籃是想說禮貌上送一盆花籃過去，大家都有送花，想說這是基本的禮貌與尊重，不過送花過去，想不到家屬那邊說什麼...，包括賴清德總統送的花也被移除，還有小草問我為什麼有送花不敢去，四叉貓今沒有反嗆，而是反問「這是基本禮貌，為什麼罵我？」

媒體也問四叉貓，柯爸昨天告別式，柯文哲妻子陳佩琪抱著柯文哲的看法，四叉貓今天說，陳佩琪上周有發一篇文，提到沒有要特權，只是要一般權利，不過這幾周來，昨天柯文哲出來、會面情況看，其實不斷有特權，包括加長道半小時等等。

四叉貓說，昨天陳佩琪硬要在這麼多媒體前面，抱著柯文哲喊司法迫害，一個好好的柯爸告別式，硬要這樣政治操作，真的非常不可取。

告別式 四叉貓 柯文哲

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