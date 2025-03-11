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柯文哲父逝世...鍾沛君憶靈堂悼念場景 嘆：但願留住人性

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
過去曾多次在節目上專訪柯爸、柯媽台北市議員鍾沛君，也在臉書透露公祭前3天去捻香，跟柯媽悲傷但不亂了條理接待來悼念的人，聊著過去柯文哲及柯爸點滴，也讓她陷入回憶。圖／民眾黨提供
過去曾多次在節目上專訪柯爸、柯媽台北市議員鍾沛君，也在臉書透露公祭前3天去捻香，跟柯媽悲傷但不亂了條理接待來悼念的人，聊著過去柯文哲及柯爸點滴，也讓她陷入回憶。圖／民眾黨提供

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發日前病逝，昨天舉辦公祭，過去曾多次在節目上專訪柯爸、柯媽台北市議員鍾沛君，也在臉書透露公祭前三天去捻香，跟柯媽悲傷但不亂了條理接待來悼念的人，聊著過去柯文哲及柯爸點滴，也讓她陷入回憶，更感嘆即便羈押銬不住心、也斷不了情「但願我們都留住人性」。

鍾沛君表示，她在公祭前三天下去捻香，柯媽一看到她隨即問「這麼遠妳怎麼跑來了！」，她回柯媽「我在電視上看到妳難過，我心裡甘苦⋯⋯」看到柯爸依舊微笑著，只是這一次是在冰冷的相框中。

鍾沛君說，上完香後和柯媽在靈前坐下，平常很少詞窮的她也有開不了話題時候，既想安慰老人家又不希望她情緒波動，柯媽主動跟她說起柯市長最後一次去探視父親情景，那是一個千言萬語卻化無聲傷悲的痛苦時刻，說沒幾句，便被淚水蓋過。

鍾沛君說，她看了一眼柯爸照片，變向柯媽打趣「他真正很緣投（ien´-tau´）餒！妳知影大家都說最厲害是妳嗎？」，柯媽破涕為笑，「那有啦！」雖後悼念者一一而致，看間柯媽一一應對訪客，有感謝柯醫師的病患家屬，有支持柯市長的市民，還有關心柯媽的民眾，沒什麼談眼下困頓，但跟柯媽講了很多印象中柯市長、柯醫師，還有柯爸爸，柯媽縱然悲傷但不亂了條理。

鍾沛君表示，聊天的內容讓她掉進許多回憶中，直到助理催促台北還有行程，才起身告辭，不經感嘆「手銬銬不住心，禁見斷不了情，外在加諸的，最終都會消逝，唯一重要的，是剩下什麼，但願我們都留住人性。」

柯文哲 醫師 鍾沛君

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