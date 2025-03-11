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毛寧再稱中國台灣省 外交部斥顛倒是非誤導國際

中央社／ 台北11日電

中國外交部再稱聯合國使用稱謂為「中國台灣省」。外交部今天嚴正駁斥謬論，顛倒是非且誤導國際視聽，並呼籲國際社會認清並反制中國圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議文，試圖將台灣議題曲解成內政問題。

中國外交部發言人毛寧10日於例行記者會上表示，聯合國及其專門機構提及台灣時，使用稱謂是「中國台灣省」，還稱聯大第2758號決議明確了世界上只有一個中國，台灣是中國一部分；並指出，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。

外交部上午透過新聞稿嚴正駁斥毛寧發言，並表示，此謬論不僅是罔顧事實，更是顛倒是非和誤導國際視聽。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的台海現狀。台灣的前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。

外交部再次強調，聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。

外交部正告中方認清中華民國台灣是主權獨立國家的事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬是當前台海現狀，也是國際長期公認的客觀事實。

外交部也呼籲國際社會認清中國圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議文，試圖將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣；同時持續以具體行動予以反制，明確反對中國一再錯誤詮釋該決議及企圖改變兩岸互不隸屬的惡劣行徑，駁斥中方所稱「一中原則」已是國際共識的謬論，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

2758號決議 外交部 聯合國

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