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房租報稅抵更多稅 跨黨立委盼宣導

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民團與跨黨派立委11日召開記者會，呼籲政府多宣傳報稅扣除額新制。台灣醒報
民團與跨黨派立委11日召開記者會，呼籲政府多宣傳報稅扣除額新制。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「房租報稅可以抵更多錢，但很多民眾不知道，盼政府多宣傳！」民團與藍委牛煦庭、白委黃珊珊11日召開記者會，呼籲財政部與內政部多宣傳租屋抵稅新制。民團表示，租屋新制從「列舉扣除12萬」變成「特別扣除18萬」可省很多稅，但目前政府並未積極宣傳。黃珊珊提醒，若家族有房，但在外工作租屋者，如今也可申請房租報稅。

新制報稅省很多

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，《所得稅法》2023年修正租屋抵稅「列舉扣除額12萬」變成「特別扣除額18萬」，並將於今年5月上路。但依往年統計，過去租屋族有用過租屋抵稅的比例僅有2.5%，因此希望政府能多多宣傳，尤其是掌握包租代管、社宅與租屋補助的內政部與財政部。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡舉例說，若以台北市單身家戶、租補申請月薪61137元為例，舊制租金抵稅後要繳13138元，但新制只要繳5382元；若配偶合併申報，台北市最高月薪122274元下，舊制要繳32054元，但新制只要繳19764元，但因為租屋黑市問題，54.2%擔心房東所以不敢租金報稅、甚至有20.1%不知道此制度，呼籲政府要多推廣。

資料代入報稅系統

「房租抵稅不會增加房東稅額！」社宅推動聯盟召集人孫一信提到，《住宅法》提到，若作為公益出租人，可享有租稅優惠，且租屋補助不會作為財政部查核依據，盼政府多宣導相關法制，增加房東讓房客申報租屋補貼與租金保稅的誘因，同時設立房客抵稅申訴專線，保障租屋族合法權益。

國民黨立委牛煦庭強調，既然內政部國土管理署已經將社宅包租代管、租金補貼租客的資料交給財政部，基於簡政便民，應該要直接把資料代入報稅系統，讓民眾在報稅的時候直接顯示適用「房屋租金支出特別扣除」的額度，一來減少民眾遺漏申報的可能，二來也避免民眾因為計算錯誤而導致申報錯誤。

申報有例外條款

「家族有房子的租屋族，也可以租金報稅！」民眾黨立委黃珊珊表示，包括經政府公告拆遷、已毀損面積達5成、繼承取得且沒有獲得全部房屋，加上就業、就學等因素於異地租屋等規定，房屋租金支出可列特別扣除額，但也要跟房客與房東多宣傳。

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內政部 房東 社宅

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