總預算覆議政府哭窮 白要先還貪汙錢

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「就安基金、足協補助案件都沒調查清楚，民進黨在覆議喊哭窮前，先將人民被貪的納稅錢還來！」民眾黨立院黨團總召黃國昌11日召開記者會，批評行政院下鄉宣講大罷免前，先把民進黨政府過去幾年的貪腐浪費交代清楚；同黨立委張啓楷也說，超思雞蛋與台電虧損都有大量弊端，都應該要查清楚。

就安基金無下文

黃國昌不滿指出，行政院近日準備要下鄉宣講罷免在野黨立委，但政府在下鄉前應該把貪腐事件交代清楚，例如2022至2024年，就安基金遭不當使用高達5174萬，但相關追討計畫與進度在哪裡？另外，體育署每年補助迷你足協上千萬，十多年來已累積補助7589萬，結果竟有拿小吃店收據報帳的狀況。

「迷你足協八年應繳回1614萬7164元！」黃國昌強調，迷你足協在大選時幫賴清德造勢，還成為民進黨台北市議員許淑華「堅強後盾」，質疑「要不要出來說明錢是誰出的？」同黨立委張啓楷表示，民進黨政府貪腐浪費事蹟已是「罄竹難書」，例如農業部「超思雞蛋」採購弊案，已經浪費人民5億多納稅錢。

9成綠電賣不出去？

另外，張啓楷指出，最近接到非常多企業來陳情，直指「買不到綠電」，原來台電一年向民間電廠購買300億度的綠電，其所販售的「RE30」，一度要6.3元，但當前工業用電價格是一度電4.29元，導致台電有高達約270億度的電賣不出去，變成「台電虧損、業者用電吃緊、人民漲電價」三輸局面。

針對風力發電成效不彰，相關工程延宕，台電理應按照契約書規範向業者求償；但張啓楷指出，例如雲林外海的允能風場，依合約就該向其開罰400億元，經濟部、台電公司毫無作為，損失由政府承擔根本是「圖利業者」。

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