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影／「花東快」政見跳票 花蓮居民百人團抗議賴政府
花東快興建議題持續引發討論，今有百餘位居民組團北上，於議場前抗議並表達訴求，花蓮居民說他們今自主北上是希望了解真相，結果發現政府在欺騙人民。國民黨立法院黨團成員也出來接待，並帶頭大喊「賴卓」下台，再三詐騙花東人，他們要嚴正抗議。
行政院長卓榮泰今赴立法院針對今年度中央政府總預算覆議案報告並備詢，今詢答順序中，傅崐萁排列第二順位質詢，他除就台積電宣布擴大赴美投資外，質詢花東民眾關心的花東快速公路議題。適逢立院討論到相關議題，花蓮民眾今也組百人團北上，大家於立法院議場前舉牌表達訴求，同時也大罵賴清德總統、卓榮泰下台。
吉安鄉村長聯誼會總幹事陳源忠表示，居民今天自發到立法院來，有些人集資做遊覽車，也有自己坐火車北上的，他們沒有特定立場，就是希望來聽真相，如今看清了真相；事實上，蘇花快是很多居民期盼的，卓榮泰過去在花蓮也講過並多次承諾，但如今三讀通過卻還沒砍掉，居民真的不知道原因在哪。
傅崐萁及國民黨團幹部接待居民，傅崐萁批評，政府不只出賣台灣產業，還打壓國內所有聲音，心中根本沒有人民；前總統蔡英文、賴清德、副總統蕭美琴都曾告訴花東人一定會興建花東快，而且去年立法院才三讀通過，包括民進黨在內所有黨團也都簽字，結果昨天居然退回花東人殷殷期盼的花東快，正式再被退件，回想2016年初規畫花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億元，現在將近4000億才說不做，完全忽視居民及人道，且再三詐騙花東人，他們要深刻表達抗議。
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