川普準備退出WHO 外交部：助我國際參與力道不減

外交部國際組織司司長孫儉元今（11日）表示，密切關注美國總統川普要退出世界衛生組織（WHO）的進展，目前還有近一年的緩衝期，此外，根據川普政府目前的做法，顯示華府支持台灣的國際參與沒有改變，這都是正面訊號。

川普1月20日宣誓就職後數小時內，就宣布退出WHO；聯合國表示，美國將於2026年1月22日退出WHO。

外界憂心，一旦美國退出WHO，將減弱其支持台灣參與WHO與世界衛生大會（WHA）的力道。

孫儉元在外交部例行記者會表示，距離美國退出還有近一年時間，台灣會密切掌握進程。

此外，孫儉元指出，川普官員今年參與WHO執委會會議時，兩次發言提到支持台灣參與WHO與WHA，並反駁北京對於聯合國大會第2758號決議的謬論，「我們覺得這是一個非常強而有力的訊號」；加上美國與日本和南韓等國的聯合聲明，均重申支持台灣國際參與，目前看起來，川普政府支持台灣的國際參與並沒有改變。

孫儉元表示，川普政府的人事還沒完全到位，未來會持續關注，盡快讓台美雙邊團隊能連結銜接，與美方討論後續推案。

孫儉元表示，目前美方助台力道沒有改變也沒有減弱，所以外交部樂觀看待5月的WHA推案，應該可延續以往力道。