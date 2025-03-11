覆議遭嗆賣慘裝傻 卓榮泰變臉：我沒裝、本來就傻

行政院長卓榮泰今赴立法院針對今年度中央政府總預算覆議案報告並備詢。國民黨立委徐欣瑩批政府一直「賣慘」，並請卓對於她質詢內容別「裝傻」，卓一聽則變臉嗆「我沒有裝，我本來就傻。」雙方不歡而散。

徐欣瑩質詢卓榮泰有關總預算覆議案內容，她表示，民主國家中的國會跟行政部門磨合及溝通是常態，這些是避免政策失當或效率不彰，像近期國內性暴力犯罪問題，她凍結性平處預算，經溝通之後就解凍，這是很好的溝通案例，但現在為政黨惡鬥、大罷免，就來扭曲立委預算提議。

徐欣瑩質疑，總預算於二讀會協商之前，立法院長韓國瑜非常辛苦，請行政院主計機關一同商討統刪金額如何分配到各部會，但遭行政院各單位跟民進黨立委聯手已讀不回、置之不理，「這不合理吧？」憲政史上從沒這樣，她同時批，行政機關別一直「賣慘」，史上最高預算數是事實。

卓榮泰回應，徐與性平處的溝通模式就很好，但很多委員不是像徐這樣好溝通，都把特定機關的印象帶到協商裡面去做特定刪減，他並再舉外交部遭刪「媒體政策及業務宣導費」預算，且超出2953萬的案例，同時也嗆，自己講很多次，覆議案中也都有寫，若總預算扣掉2806億項目新增項目，是跟去年一樣的。

徐欣瑩於質詢期間列舉幾個刪減案例，遭卓榮泰多次以「2806億新增項目」回應，雙方一陣激辯，徐要求卓別「裝傻」，卓一聽則變臉嗆「我沒有裝，我本來就傻。」質詢也剛好接近尾聲，雙方不歡而散。