立委罷免案邁入第二階段 陳超明：提防抹黑、抹紅奧步

立委罷免案通過一階段提議，目前桃園、新竹縣市、苗栗立委全部都通過，全部進入第二階段；最新名單之一的國民黨籍苗栗第一選區（海線）立委陳超明今天強調，面對惡罷，不畏懼、不退縮，並以民事不可緩的精神，繼續用生命灌溉苗栗。

陳超明表示，針對惡質罷免案通過第一階段，本在意料之中更無所畏懼，會秉持從政一路走來的初心，一心只為苗栗。

「服務不分黨派、以鄉親福祉為優先，是他從過去到現在的堅持，那些綠色團體對於超明的問政成果視而不見，跟隨民進黨散佈的假訊息作為罷免藉口，這是天大的笑話，更是看不起苗栗57%民意的選擇。」

陳超明指出，苗栗縣政府一年的建設經費約才15億，非常需要中央的補助。所以每一立委任期的最重要的工作就是協助地方爭取建設經費，累計第八屆爭取137億元、第九屆爭取42.8億元，第十屆爭取469億元，第十一屆第一年爭取19.8億元，總計668.6億元。

這些建設成果實實在在，更負責任的向鄉親報告，不怕檢驗；正因為真正有為苗栗做事，才能每一次都獲得鄉親的肯定，讓超明在中央為苗栗打拼。

他強調，面對第二階段的惡罷連署，會平常心看待，按日常的問政行程，繼續為苗栗爭取建設，為鄉親解決疑難雜症。同時也會提防因應可能出現的奧步，不管是抹黑還是抹紅，「無恃其不來，恃吾有以待之」。