【重磅快評】解密普發1萬現金為何竟似向民進黨乞討

去年超徵稅收再創新高，國民黨主張還稅於民，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，明定普發1萬元並一讀付委審查，坊間熱烈討論入袋時間；不過，此事還得再觀察行政院長卓榮泰及高雄市長陳其邁的說法，卓語帶保留允諾「朝這個方向走」，陳其邁說「不應常態發放」，其實兩人都不想讓這筆錢的用途法制化，在民進黨眼中，人民也從來就不是頭家。

去年稅收3.76兆元，超徵5,283億元，創下歷史新高；由於連年超徵，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元，並推動修法要讓「還稅於民」法制化。行政院長卓榮泰月初允諾「朝這個方向走」，主計長還說，若立法院5月通過特別條例，行政作業時間約需三個月。國民黨於是推出稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案，啟動普發現金作業及推動法制化第一步。

只是，如果細聽卓榮泰的談話，這一萬元恐怕未必如藍營盤算能順利如期如數進入人民的口袋，關鍵在於藍委林德福與卓榮泰的問答內容。

林德福指政府如不能好好運用這筆錢來還債或挹注健保、勞保，乾脆普發現金，國民黨提出稅收超徵全民共享發放現金特別條例，建議行政院提對案；卓回應表示，政府會審慎評估，將「朝這個方向走」，強調發放現金若成為固定模式，恐影響財政穩定，須審慎拿捏。

換句話說，卓榮泰所談的 「朝這個方向走」，只是同意行政院提對案到立法院審查，普發現金問題也不大，主計長才回應需3個月時間作業，但絕非同意把超徵稅收「還稅於民」法制化；這也才有陳其邁今天接話表示，對於普發現金1萬元，行政院應通盤考量，才能規劃是否要發放，「普發現金以整體財政來看，不應該是常態」。

民進黨打的算盤很清楚，即使連年超徵，還屢創新高，但因這筆錢太好用了，為預留編列特別預算的空間，民進黨根本不想法制化；所謂朝這個方向走，可能只是勉強同意普發現金，但未必是一萬元，要入法推法制化就免談了。

原因很簡單，因為一旦法化，就是常態發放，民進黨沒了這筆錢恐危及執政，這就非同小可；所以行政院才說要提對案，即使對案未被採納，後面還有覆議、釋憲攻防，肯定是要戰到底，所以普發一萬元的變數還是不小。

陳其邁被視為下屆閣揆的熱門人選，卓榮泰顧好這條錢，對陳其邁至關重大。只是民進黨的紀錄實在糟透了，連年超徵卻沒有認真還儥，依公共債務法規定，政府應以年度稅收5%至6%還債，但蔡英文執政以來只有一年達標，國債還從5.4兆增加到6兆多，蔡政府8年編了2.55兆特別預算，賴清德一旁見習，又豈肯戒斷？

早知民進黨怠於還債減債，獨好編列特別預算逃避監督，其實藍營早就該推動還稅於民法制化，督促政府好好編預算，甚至改革稅制，不至於連年大幅超徵；人民即使沒有普發現金的期待，但鵝毛可以少拔一點。民進黨可惡之處是，即使伎倆被看破，還是依然堅持把錢納進囊內，人民喊出還稅於民竟似乞討，不覺可悲嗎？