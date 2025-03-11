影／醫爆立委耍官威 羅廷瑋：身正不怕影子斜

台大醫師施景中日前爆料，某位國民黨立委對醫護耍官威，並把國健署長、健保署長及醫院高層叫來「亂罵一通」。民進黨台中市議員江肇國點名國民黨立委羅廷瑋，羅廷瑋今天還原協調會經過。

羅廷瑋今天舉行記者會表示這場協調會是國健署致電要求，並無施景中指控事宜，他更強調「身正不怕影子斜」。羅廷瑋強調他關心早產兒的健康，不是今天才開始，對於外界質疑要求部會當天發文當天到，羅廷瑋還原指出，原本他在農曆年前是要舉行一場記者會，但國健署想要大事化小，便來電協調，拜託他不要舉行記者會，國健署覺得可以先透過協調會的方式了解看看，因此就決定緊急在1月21日先召開一場協調會，與指控事實不符。面對台大醫施景中的貼文，羅廷瑋貼文內容，跟他開協調會的狀況完全不一樣，這幾天也在等施景中指名是哪位立委，一旦指名他，因為跟當天開會的實際情況不符，他會立刻去提告。