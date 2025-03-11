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傅崐萁訪港團員被捕 曹興誠稱不尋常：應是中共警告..

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
聯電前董事長曹興誠今出席罷免國民黨立委李彥秀民團，上午成立的罷免總部開幕。記者林麗玉／攝影
聯電前董事長曹興誠今出席罷免國民黨立委李彥秀民團，上午成立的罷免總部開幕。記者林麗玉／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。聯電前董事長曹興誠今天受訪認為不尋常，應是大罷免讓國台辦很不滿意，「食緊挵破碗」引起大罷免，讓中共幾十年來滲透要被罷免摧毀，中共要給他一些警告。

曹興誠說，這件事總而言之非常不尋常，傅帶一個隊去，團員被扣了，竟不聞不問，夾著尾巴跑回來，中共利用藍白立委，把他們當狗一樣，隨時是可以翻臉的，不會對他有禮貌跟尊敬。

曹也把這次大罷免，比喻成免疫系統對抗病毒。他說，罷免團體就好像是免疫系統要對付病毒一樣，「他們就像病毒，讓我們衰弱生病死亡」，今天大家都可以作為免疫系統的一分子，「傅崐萁就是一個病毒」中共也不會怎麼尊敬他」。中共政權就是這樣，把人當作可以利用的手段，不當人作做尊敬的目的，在中共做到部長級的，可以隨時消失不見，做到國家主席被拖出去，一點尊嚴也沒有，這是很可怕的事情。

對於許多罷免案第二階段已經開跑，曹興誠說，志工像小蜜蜂一樣，能夠將一階完成，相信二階也推動得有相當的進度，他非常欽佩，這是大家對愛護台灣的覺醒，他也只是個志工，跟大家一樣，他也是跟著大家跑，沒有什麼總指揮，是由下往上，這次大罷免真的是民主的背水一戰。

中共 病毒 罷免

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