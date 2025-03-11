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秀羅廷瑋施壓公文 吳崢：竟要台大醫院副院長當天報到

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院耍官威，民進黨發言人吳崢今在臉書秀公文，指羅因為不滿醫院，竟十萬火急發出公文。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院耍官威，民進黨發言人吳崢今在臉書秀公文，指羅因為不滿醫院，竟十萬火急發出公文。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院耍官威，民進黨發言人吳崢今在臉書秀公文，指羅因為不滿醫院，竟十萬火急發出公文，要求台大醫院副院長、國健署長、健保署長「當天」就到辦公室報到；他說，立院在國民黨總召傅崐萁帶領下，藍委都成囂張跋扈小流氓，難怪激起人民怒火。

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某遭罷藍委對醫護耍官威，國健署長、健保署長及醫院高層被叫去「亂罵一通」，有網友猜是國民黨立委洪孟楷，洪喊冤，施也否認；民進黨台中市議員江肇國今點名羅廷瑋，但羅否認，強調「身正不怕影子斜」。

吳崢稍早在臉書曝光施壓公文，根據公文顯示，羅廷瑋國會辦公室1月21日發出開會通知單，開會事由為「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」，開會時間為1月21日星期二下午5點，並要求衛福部國健署長、健保署長及台大醫院副院長出席。

「台中小流氓羅廷瑋好大官威！」吳崢說明，羅廷瑋因為不滿醫院，竟然十萬火急發公文，要求台大醫院副院長「當天」到他辦公室報到。而當天出席羅廷瑋會議的衛福部與醫院相關同仁，也私下證實了此事，並表示「礙於委員壓力，都備感委屈」。

吳崢指出，今天立法院處理總預算覆議案，總預算在國民黨的暴力之下，疾病管制、防疫工作、癌症篩檢、偏鄉醫療、護理人力等經費都受到衝擊。沒想到藍委一面砍醫療長照防疫預算，又耍官威飆罵基層醫護，真的很令人憤怒。

吳崢批評，國民黨當家的立法院在總召傅崐萁帶頭下，每個藍委都變成囂張跋扈的小流氓，羅廷瑋飆罵醫護、國民黨立委葉元之施壓員警。這群藍委不僅明顯不適任，更是台灣的毒瘤，也難怪這些藍委會激起人民的怒火。

吳崢秀出羅廷瑋施壓公文。圖／取自吳崢臉書
吳崢秀出羅廷瑋施壓公文。圖／取自吳崢臉書

台大醫院 國民黨 羅廷瑋

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