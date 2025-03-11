快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

聽新聞
0:00 / 0:00

覆議不過就漲電價？藍營：過去撥補電價也漲人民被剝2層皮

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團今天上午於黨團記者室，召開「能源政策死不認錯?電價暴漲停不下來?」記者會，書記長王鴻薇、立委牛煦庭、黃健豪、楊瓊瓔出席。記者王千豪／攝影
國民黨立院黨團今天上午於黨團記者室，召開「能源政策死不認錯?電價暴漲停不下來?」記者會，書記長王鴻薇、立委牛煦庭、黃健豪、楊瓊瓔出席。記者王千豪／攝影

立法院會今天處理今年度中央政府總預算案覆議案，行政院長卓榮泰報告時提到，刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價的壓力。國民黨立院黨團批評，過去幾年撥補台電3000億元，但過去3年電價平均調漲42％，憑什麼台灣人民要因為民進黨錯誤的能源政策，一隻牛剝2層皮？賴政府應立即改變錯誤的能源政策。

國民黨團書記長王鴻薇表示，卓榮泰今天到立法院的報告內容，暗示、明示，甚至語帶威脅，指總預算案覆議案沒有過的話，台電不排除繼續調漲電價，用民生電價情勒，但過去幾年國庫已經撥補3000億元，但過去3年電價平均調整42%，為什麼台灣人民要因為民進黨錯誤的能源政策，一隻牛被剝兩層皮，而「綠友友」的綠電業者卻賺大錢，光雲豹能源去年每股盈餘（EPS）就將近9元。

國民黨立委牛煦庭說，台灣人民並不是沒有給民進黨機會，過去前總統蔡英文執政8年，交棒給賴清德總統，貫徹民進黨的非核家園，做了一大堆能源政策上的調整，結果台電財政崩潰、負債連連，因為錯誤的能源政策跟發電結構，台電沒有辦法應對國際變局，之前烏俄戰爭造成全世界油氣價格大幅上漲，立刻嚴重衝擊台電的財務狀況，即便如今油氣價格回穩，但台電的財政依舊未見改善。

牛煦庭強調，即便今天是311地震14周年，但國際趨勢已然在這十幾年之間發生了重大改變，日本確實因福島核災遭到嚴重打擊，但日本有廢除核能發電嗎？不但沒有 ，現在的石破茂內閣反而用更開放、更積極的角度，擴展核能發電的占比，就是因為全世界的共同趨勢為減碳優先，考慮全世界貿易產業的競爭性跟碳廢交易機制上路，請問台灣要置外於最新的國際趨勢之外嗎？

國民黨立委黃健豪指出，台電剛公布的1月份財報，虧損97億元，若加上行政成本的實際虧損為112億，唯一沒有賠錢的是台電自發電力的燃煤、自發核能等，其他包含外購的燃煤、燃氣，太陽光電、風力都是大幅虧損 ，風力發電虧損高達58億、採購太陽光電虧損為5.58億元、燃氣虧損為174億元。

國民黨立委楊瓊瓔呼籲，台灣能源政策一定要重新檢討，找更有效率方式來解決問題，當全世界強國以及輝達、Google、亞馬遜等跨國公司及AI巨頭等都在開發及尋找核電，台灣卻棄置不用。賴政府必須對錯誤能源政策踩煞車，對於是否續用核電、是否可能減少購電量及降低躉購費率，明確表態，否則電力政策會繼續「又貴又缺又錯」，她也會在經濟委員會，對此要求政府具體回答。

台電 能源政策 電價

延伸閱讀

租金改列特別扣除額今年報稅適用 立委要求加強宣導

罷免牛煦庭二階起跑 罷團：首周末連署突破4000份

立法院召委出爐 綠8藍7白拿交通

13名藍委罷免一階達標！3綠委低於門檻 仍待中選會審定

相關新聞

台積電投資美國千億 盧秀燕建議政府爭取台產晶片免稅

台積電將在美國投資超千億美元，興建晶片廠與研發中心，震動各界。台中市長盧秀燕表示，台積電投資美國可以獲得免稅，但台灣生產...

羅廷瑋被指飆罵高層 因兒童篩檢延遲上路 台大回應了

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有立委因助理就醫遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署、健保署長至辦公室責罵...

基隆捷運預算1200億元恐被擋？侯友宜：都按進度報中央

基隆捷運興建費用估計逾1200億元，高出中央核定經費500多億元，被中央打回票。新北市長侯友宜今出席「新北市AI智慧健康...

傅崐萁訪港團員被捕 曹興誠稱不尋常：應是中共警告..

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。聯電前董事長曹興誠今天受訪認為不...

秀羅廷瑋施壓公文 吳崢：竟要台大醫院副院長當天報到

國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院耍官威，民進黨發言人吳崢今在臉書秀公文，指羅因為不滿醫院，竟十萬火急發出公文，要求台大醫院副...

覆議不過就漲電價？藍營：過去撥補電價也漲人民被剝2層皮

立法院會今天處理今年度中央政府總預算案覆議案，行政院長卓榮泰報告時提到，刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。