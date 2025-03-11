炒作「疑美恨川」 卓揆：美國自有評斷不容我們說三道四

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院會質詢時指，中共統戰部下令疑美恨川」言論在台灣發酵，刻意操作認知作戰。行政院長卓榮泰答詢表示，川普是美國國人依照民主程序選出來的總統，好不好，美國國民自有評斷，不容許我們在這裡說三道四。

媒體報導，中共統戰部長石泰峰2月24日召集特別會議，提及務必要讓台灣人「疑美恨川」，務必要讓島內裂痕又深又長。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院針對「今年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。卓榮泰表示，無論有沒有多深敵意或競爭對手，當意見與台灣相左，國人應該站在一起，提升自我防衛能力，台灣和美國在所有民主友盟國家都應該成為可信賴的盟友，互相交流。

卓榮泰也說，如果國內也用這4字在國內散布、甚至在國會殿堂上不當對話，就是跟中國唱和，不足為奇。

他也提到，美國大選後，政府立刻成立經貿外交工作小組，也有台美經貿專案，都是因應包括關稅政策等，又跟國內產業界，高科技業個別、集體，以及中小企業垂直供應鏈廠商做了很多談話，希望讓產業界了解政府和他們站在一起，一定以根留台灣，讓台灣保持領先為最優先。

針對近期台積電宣布加碼投資美國，國內憂心優勢技術外流，讓「台積電變美積電」。卓榮泰說，台積電會在台灣連設11個廠，表示台灣還是其生產主要基地，研發中心絕對以台灣為最重要核心。

卓榮泰說，至於國外設廠，都應該以此前提下，不會破壞台灣技術領先地位，也不會影響台灣生產鏈關鍵地位，且台灣產業絕對不會外移空洞化，讓國人發生任何質疑。保障根留台灣是全球布局中最核心思想之一。

卓榮泰表示，任何國家發展策略、長遠規畫是以國家利益會主體，在過程中與競爭對手，尤其是對我較敵意國家，不是要讓他暴怒，一旦他們暴怒，我們更要冷靜下來，思考方向是否正確，而且要跟人民說清楚，政府的走向是要國家往進步的方向走、跟世界接軌，所以他在施政報告中，是用團結大台灣、布局全世界這樣的方向，訴求立院支持。