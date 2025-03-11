快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

聽新聞
0:00 / 0:00

炒作「疑美恨川」 卓揆：美國自有評斷不容我們說三道四

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，行政院長卓榮泰率各部會首長備詢。記者胡經周／攝影
立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，行政院長卓榮泰率各部會首長備詢。記者胡經周／攝影

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院會質詢時指，中共統戰部下令疑美恨川」言論在台灣發酵，刻意操作認知作戰。行政院長卓榮泰答詢表示，川普是美國國人依照民主程序選出來的總統，好不好，美國國民自有評斷，不容許我們在這裡說三道四。

媒體報導，中共統戰部長石泰峰2月24日召集特別會議，提及務必要讓台灣人「疑美恨川」，務必要讓島內裂痕又深又長。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院針對「今年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。卓榮泰表示，無論有沒有多深敵意或競爭對手，當意見與台灣相左，國人應該站在一起，提升自我防衛能力，台灣和美國在所有民主友盟國家都應該成為可信賴的盟友，互相交流。

卓榮泰也說，如果國內也用這4字在國內散布、甚至在國會殿堂上不當對話，就是跟中國唱和，不足為奇。

他也提到，美國大選後，政府立刻成立經貿外交工作小組，也有台美經貿專案，都是因應包括關稅政策等，又跟國內產業界，高科技業個別、集體，以及中小企業垂直供應鏈廠商做了很多談話，希望讓產業界了解政府和他們站在一起，一定以根留台灣，讓台灣保持領先為最優先。

針對近期台積電宣布加碼投資美國，國內憂心優勢技術外流，讓「台積電變美積電」。卓榮泰說，台積電會在台灣連設11個廠，表示台灣還是其生產主要基地，研發中心絕對以台灣為最重要核心。

卓榮泰說，至於國外設廠，都應該以此前提下，不會破壞台灣技術領先地位，也不會影響台灣生產鏈關鍵地位，且台灣產業絕對不會外移空洞化，讓國人發生任何質疑。保障根留台灣是全球布局中最核心思想之一。

卓榮泰表示，任何國家發展策略、長遠規畫是以國家利益會主體，在過程中與競爭對手，尤其是對我較敵意國家，不是要讓他暴怒，一旦他們暴怒，我們更要冷靜下來，思考方向是否正確，而且要跟人民說清楚，政府的走向是要國家往進步的方向走、跟世界接軌，所以他在施政報告中，是用團結大台灣、布局全世界這樣的方向，訴求立院支持。

卓榮泰 台積電 美國大選

延伸閱讀

影／民進黨啟動下鄉宣導 卓榮泰：覆議案通過與否都將向民眾說明

卓榮泰：在立院沒遇過總預算這種刪減法 覆議是解方

卓榮泰傳話想約私下見面 黃國昌：不會再被騙第二次

被諷軟骨頭不如南韓挺腰 卓榮泰：台積電就是比三星強

相關新聞

台積電投資美國千億 盧秀燕建議政府爭取台產晶片免稅

台積電將在美國投資超千億美元，興建晶片廠與研發中心，震動各界。台中市長盧秀燕表示，台積電投資美國可以獲得免稅，但台灣生產...

羅廷瑋被指飆罵高層 因兒童篩檢延遲上路 台大回應了

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有立委因助理就醫遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署、健保署長至辦公室責罵...

基隆捷運預算1200億元恐被擋？侯友宜：都按進度報中央

基隆捷運興建費用估計逾1200億元，高出中央核定經費500多億元，被中央打回票。新北市長侯友宜今出席「新北市AI智慧健康...

影／全台首創24小時罷總成立 曹興誠力挺罷免李彥秀

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」今天成立全台第一個24小時罷免總部，聯電前董事長曹興誠也到場力挺，他笑說今天算是撈過...

傅崐萁訪港團員被捕 曹興誠稱不尋常：應是中共警告..

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。聯電前董事長曹興誠今天受訪認為不...

秀羅廷瑋施壓公文 吳崢：竟要台大醫院副院長當天報到

國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院耍官威，民進黨發言人吳崢今在臉書秀公文，指羅因為不滿醫院，竟十萬火急發出公文，要求台大醫院副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。