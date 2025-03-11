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租金改列特別扣除額今年報稅適用 立委要求加強宣導

中央社／ 台北11日電
綜所稅房屋租金支出從今年起改為特別扣除額。圖／聯合報系資料照片
綜所稅房屋租金支出從今年起改為特別扣除額。圖／聯合報系資料照片

綜所稅房屋租金支出從今年起改為特別扣除額。民團調查，有20%租屋族不知道這項新制，立委要求應加強宣導，內政部也應將包租代管、租金補貼的租客資料提供給財政部，直接代入報稅系統。

立法院會去年12月三讀修正通過「所得稅法」第17條，將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改為特別扣除額，扣除額額度由12萬元提高為18萬元，租金扣除額設有排富條款，今年起報稅就可適用。

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟上午與國民黨立委牛煦庭、民眾黨立委黃珊珊共同舉行記者會。

依租客聯盟「租屋狀況調查」指出，有高達54.2%租屋族因為「房東拒絕」或「恐懼遭受房東不利對待」，無法使用租金抵稅，且有20.1%租屋族根本不知道租金可申報扣抵所得稅，導致新制美意恐看得到吃不到。

牛煦庭表示，很多民眾不知道這項利多新政策，距離報稅季還有2個月，財政部應多加宣導；內政部國土管理署應將社宅包租代管、租金補貼的租客資料提供給財政部，直接代入報稅系統，讓民眾在報稅時就會顯示適用「房屋租金支出特別扣除」額度。

黃珊珊說，很多人不知道有這項扣除額，財政部網站也沒相關資訊，宣導從現在開始；內政部握有包租代管、租金補貼資料，就算沒有介接，至少應以電子郵件通知民眾可以扣繳；萬一租客碰到問題，也應建立申訴專線。

民團指出，內政部已透過租金補貼和社宅包租代管，掌握數十萬筆租賃資訊，要求內政部應優先針對這些案件專案宣導，讓房東與房客瞭解新制，並應向房東宣導「房客租金抵稅不會增加房東的稅額」，以降低房東的反彈與疑慮。

民團表示，財政部對「房東妨礙房客租金抵稅」消極不作為，要求財政部應設置房客抵稅申訴專線，並公開宣示若收到相關投訴時，將專案查核該房東是否涉及逃漏租賃所得稅，以達嚇阻作用，保障租屋族合法權益。

內政部 房東 租金補貼

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