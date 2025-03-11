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是否選高雄市長？潘孟安：不敢來高雄就因會被「捕風捉影」
總統府秘書長潘孟安屢屢被外界點名參加2026年高雄市長選舉，今天他南下高雄參加中華民國工業區廠商聯合總會理事長曁理監事交接典禮，被媒體問到是否投入高雄市長選舉，潘孟安直呼「這扯太遠了」，他今天代表總統來參加，曾跟總統講說不敢來高雄的原因就是「會被捕風捉影」。
潘孟安今天代表賴清德總統來高雄，參加中華民國工業區廠商聯合總會理事長曁理監事交接典禮。潘孟安進場前被媒體問到為何代替總統來？潘孟安說「不要太多聯想」，他和理事長很好，賴總統以往協助廠商聯誼會，幫助很多產業的升級，大家感情都很好，「總統本來要來，沒辦法來，總統一定要我來一下，不然我會被他罵慘」。
被問到是否投入高雄市長選舉？潘孟安直呼這扯太遠了，他跟總統講講不敢來的原因就是「會被捕風捉影」。潘孟安說，會捕風捉影「讓我嚇到，在高雄左營站就趕快跑了」。
高雄市長陳其邁，及有意參選高雄市長的民進黨籍立委許智傑，今天也應邀參加交接典禮。許智傑與潘孟安聊天、互相問好，但未與潘同桌。陳其邁則在主桌上與潘孟安聊天，互動相當熱絡。
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