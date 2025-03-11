被點名施壓醫院耍官威 羅廷瑋曝內情：身正不怕影子斜

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位國民黨立委對醫護耍官威，並把國健署長、健保署長及醫院高層叫來「亂罵一通」；民進黨台中市議員江肇國點名國民黨立委羅廷瑋。羅廷瑋今天還原協調會經過，指這場協調會是國健署致電要求，並無施景中指控事宜，他更強調「身正不怕影子斜」。

施景中日前在臉書爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。

羅廷瑋上午在立法院舉行記者會還原協調會經過，指他關心早產兒的健康，不是今天才開始，年前他接到許多家長陳情，反映台大醫院的「兒童發展篩檢服務」只是掛名服務，家長們在國健署網站看到「兒童發展篩檢服務」的方案之後，依循國健署網站所提供的訊息，到台大去掛號，到現場卻被醫院退掛，台大表示：「沒有開設這個門診。」

羅廷瑋質疑，政策已上路半年，為什麼台大未執行？這是來自於許多家長們的疑問，也是他的疑問，難道身為主管機關的衛生福利部，以及督導這項政策的國健署都沒有掌握這個狀況嗎？

羅廷瑋說，自去年7月1日起，國健署核定通過合約院所提供「兒童發展篩檢服務」，編列2.33億經費，預估服務量可達4.5萬人，孩子們的大腦發展黃金期約落在0至3歲，就是政府也希望家長們不要錯失治療的良機。如今，經費已經開始執行，照理來說，家長應該能順利掛號、看診，確保孩子的發展狀況獲得專業評估。但政策落地半年，國健署居然不知道台大還沒開始執行。

對於外界質疑羅廷瑋要求部會當天發文當天到，羅廷瑋還原指出，原本他在農曆年前是要召開一場記者會，但國健署想要大事化小，便來電協調，拜託他不要召開記者會，國健署覺得可以先透過協調會的方式了解看看，因此就決定緊急在1月21日先召開一場協調會，與指控事實不符。

羅廷瑋續指，經過一番討論之後，由於政策已上路半年，為了避免有家長看到網站錯誤資訊白跑醫院，最後大家先做出應急的共識，就是在台大兒醫備註欄加註，「準備服務中，尚未提供篩檢服務。」那一天是1月21日，後來台大醫院在1月24日發布新聞稿說還沒開始執行，1月27日台大兒醫更進一步宣布沒執行。

羅廷瑋說，但仍然還有一個待解之謎，就是「既然台大沒有辦理該項服務，為什麼國健署不敢從官網撤下資格？」這部分至今仍然是一個謎，協調會現場也沒有人可以給他答案，他想國健署與台大應該要出來說清楚。

至於施景中臉書上的指控，羅廷瑋說，故事的內容很離奇，他就不幫施景中贅述了，後來國民黨立委洪孟楷遭受無端的網軍攻擊，發現不是洪孟楷之後，大批網軍又跑來點名他。之後當然也有很多媒體來詢問，他才注意到這篇新聞，他仔細的研究了一下施景中的貼文，但那篇貼文內容，跟他開協調會的狀況完全不一樣，說實在的，他這幾天也在等施景中指名，一旦指名他，因為跟當天開會的實際情況不符，他會立刻去提告。

羅廷瑋說，假如施景中針對的是他，可以請大家去找在場的政府官員詢問看看是否確有其事。這次的協調會，討論過程理性、務實，現場沒有人咆哮，也沒有所謂的「耍官威」，更沒有把官員教授叫來亂罵一通，歡迎大家詢問當天協調會所有在場的出席人員，這件事情完全可受大家檢驗，必要時他也可以請出席人員出來作證，「我身正不怕影子斜」。