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羅廷瑋被指飆罵高層 因兒童篩檢延遲上路 台大回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有國民黨立委因助理就醫遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署、健保署長至辦公室責罵。圖為台大兒童醫院。本報資料照片
台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有國民黨立委因助理就醫遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署、健保署長至辦公室責罵。圖為台大兒童醫院。本報資料照片

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有立委因助理就醫遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署、健保署長至辦公室責罵。立委羅廷瑋今表示，自己曾針對衛福部兒童發展篩檢服務台大醫院未開診，邀集相關單位報告，但並未罵人。台大醫院醫務秘書陳彥元說，資訊室業務龐大，系統尚在建置，預期1、2個月內可上路。

陳彥元表示，院方對立法院函文謹慎處理，當天該院副院長、兒童醫院院長均有業務在身，故委由一位兒童感染科教授代為出席，「外界傳聞有不精確之處」，醫院每天服務諸多病人，難免有社會大眾接受服務有不滿意之處，院方會把每個意見都視為調整、改變方向，對於相關投訴事件，均如行處理，不會影響日常業務。

國健署去年7月起提供民眾免費兒童篩檢服務，並將篩檢院所名單及地圖，公布在相關網站上，並註明民眾欲篩檢前，建議撥電話確認。但台大醫院官網已在1月24日公告，該院尚未提供「兒童發展篩檢服務」，請有需求民眾先前往其他醫療院所進行篩檢，並提到原因是醫療系統尚處於測試階段準備服務中。

陳彥元表示，醫院不是不願開設兒童發展篩檢服務，而是仍在進行電腦系統調整，人員訓練及說明等前置程序，由於資訊室業務龐大，相關需求已進入排程，但仍須等待一段時間，預計1、2個月內有機會上路。國健署系統中已註明，民眾前往篩檢前建議先致電詢問，而台大醫院目前並無接獲民眾詢問要進行兒童篩檢服務，「盼業務上路後，民眾多加利用。」

國健署長吳昭軍表示，立法院來函要求業務說明，自己請婦幼組副組長、科長前往說明，但出席官員是否被罵，自己不在場並不清楚。至於引發事端的兒童發展篩檢服務，台大醫院確實已與國健署簽訂合約，才會在地圖呈現，但各家醫院因內部訓練、系統建置等原因，開始提供服務的時間不同，國健署立場是尊重各院。

吳昭軍說，從去年7月政策上路至今，已有逾千家醫院提供服務，累計25萬人次受檢，對於準備中的醫院，國健署也積極輔導，提供資訊系統供各醫院嫁接，但各醫院也可自行開發系統，台大醫院身為醫院龍頭業務龐大，過去肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢也是延遲一年才開始做，「國健署盡力協調安排，希望醫院讓篩檢服務盡快上路，保障兒童健康。」

台大醫院 國健署 地圖

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