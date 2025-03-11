台積電投資美國千億 盧秀燕建議政府爭取台產晶片免稅

台積電將在美國投資超千億美元，興建晶片廠與研發中心，震動各界。台中市長盧秀燕表示，台積電投資美國可以獲得免稅，但台灣生產的晶片，包含日後中科台積電，仍有可能面臨高關稅，對台灣產業不利，建議政府向美國爭取台產晶片免稅。

盧秀燕今天赴市議會質詢前受訪，談及台積電到美國投資上千億美元，盧表示上周四參加行政院會，院長卓榮泰已答覆不會影響中科二期的台積電興建，且是先進製程；除此之外，盧特別提及台積電赴美設廠後，台、美台積電可能面臨不同關稅的問題。

盧秀燕指出，台積電在美國投資可以獲得關稅減免，因此在美生產有利，然而台灣的台積電場，包含中科、竹科與其他園區，這麼多研發、生產的台積電晶片，未來仍可能面臨高關稅，尤其在美國晶片廠免關稅的狀況下，會造成「台積電打台積電」的現象。

盧秀燕建議，中央政府應該利用台積電赴美投資千億的條件，向美方爭取台灣生產晶片關稅豁免，不只是台積電晶片，其他公司生產的晶片也應享有關稅豁免，才不會讓台灣生產晶片的出口受到影響，也避免造成台積電台美場惡性競爭的狀況。