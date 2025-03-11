被諷軟骨頭不如南韓挺腰 卓榮泰：台積電就是比三星強

行政院長卓榮泰今就114年度中央政府總預算案覆議案，赴立法院專報並備詢。就台積電擴大在美投資一事，國民黨立委傅崐萁質疑政府「軟骨頭」，南韓不讓三星赴美。卓揆表示，「台積電明顯就是比三星強。」

傅崐萁問，台積電出走，矽盾從此破裂，請問同意嗎？卓榮泰表示，國內產業是政府指向哪裡就要到哪裡嗎？還是政府說不能到哪裡就不能到哪裡？當然要經過投審會。產業的全球布局，政府採取樂觀態度，但要根留台灣，要以台灣領先為優先，目前投審會還沒通過台積電擴大赴美投資案。

傅崐萁質疑，都已經跟川普開過記者會，這是假的嗎？跟川普宣布前知不知道？卓榮泰回應，要經過投審會審議，台積電跟川普的談話是國際布局的一部分，他當然知道，他沒資格說同不同意，他不是投審會其中一員，他能講同不同意嗎？但台積電要赴美投資一定要符合規定。

傅崐萁不滿，表示卓榮泰要概括負責國內的政治經濟。卓揆回嗆，蘇花快他如果不同意，傅贊成嗎？傅回擊，「你可以說你不同意！」卓揆又說，「我不會像你這麼草率，過去的院長慎重，我就必須慎重，所有事情都要我同意是這樣嗎？」

傅崐萁表示，台積電是護國神山，這是國民黨在台灣40年的血汗。卓榮泰質疑，傅要鎖國嗎？完全不能讓台積電出去嗎？所以都不能出去？各種國際布局要保持台灣領先，關鍵技術以台灣領先，研發中心以台灣為核心，要占據關鍵生產鏈的地位。

傅崐萁認為，台積電最先進的技術都搬到國外去。卓榮泰反問，那是幾年以後的事情？幾年以後才會量產？傅回，「國家規模是看幾十年，什麼幾年後，這什麼內閣？」

卓榮泰說，傅崐萁這樣講話是代表中央政府嗎？卓揆發言引發現場綠委一片歡呼。傅回擊，他代表中華民國國會、中央機構。卓揆表示，「我代表中央政府，我歡迎國內廠商對全球布局，嚴守國內要求、各項法令。希望垂直供應鏈能整體發展。」

傅崐萁質疑，什麼叫做整體發展？台積電帶走的是5兆台幣，還不包括上下游，這對台灣是重創，占全世界高階晶片生產9成以上，只要台灣有安全危機，影響到全世界科技發展。卓榮泰表示，傅知道台積電在台灣還要設11個廠嗎？所以不要刪減或凍結國防預算，希望「護國群山」，要建立「護國群山」。

傅崐萁表示，護國神山牽走後，影響產業在地繳稅、薪資發放和消費，人才流失，產業空洞化，繳稅空洞化。他質疑，經濟部長郭智輝公開告訴媒體，台積電去美國不知道？郭回應，他是說沒有送投審會，他不知有沒有送投審會。

傅崐萁再問，因為沒有送投審會而不知道，要送投審會才知道？這事情包括賴清德、卓榮泰，都不知道台積電赴美的過程？卓榮泰、郭智輝齊呼，當然知道，怎麼可能不知道。

傅崐萁表示，如果郭智輝要主管一國的經濟，但卻是人頭的話，不如掛冠歸去，不會像賴清德、卓榮泰，做讓護國神山崩山的事情，沒有先讓郭智輝了解，深刻表達遺憾。郭僅表示尊重，這事情是充分誤解，傅不了解狀況就下這樣的斷語，非常遺憾。

傅崐萁說，護國神山崩山，在全國造成撞擊，讓國人了解卓榮泰說樂觀其成護國神山出走。卓揆立刻反擊，是全球布局樂觀其成，不是崩山樂觀其成，請不要用這個短影片在外汙衊中央政府。

傅崐萁不理會卓榮泰，繼續表示出賣護國神山，把大家75年來的努力送到國外去。卓揆不滿表示，一派胡言，「我們對國家的使命感不會比你差。」

一旁的國民黨立委翁曉玲對卓榮泰插話表示不滿。卓揆說，傅崐萁一再汙衊，國民黨立委林倩綺、翁曉玲在旁無動於衷，他最後還要謝謝兩位委員。

傅崐萁批，南韓人是怎麼挺直腰桿，不讓三星到美國去，台灣價值出了軟骨頭的內閣，出了軟骨頭的總統、院長，讓護國神山崩山。卓榮泰表示，「台積電明顯就是比三星強。」