影／台積電赴美設廠 傅崐萁批賴清德政府敗家賣國

立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，國民黨團總召傅崐萁質詢時要各部會首長輪流上台。

傅崐萁詢問各部會首長預算是否有增加，在大多數部會首長表示有增加後，卻未讓首長回答增加與被刪減細項，隨後傅崐萁在議場前舉行記者會，針對台積電赴美設廠，表示政府讓產業出走，讓台灣未來科技崩盤，抨擊賴清德總統與行政院長卓榮泰「敗家賣國」。 立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，行政院長卓榮泰率各部會首長備詢。記者胡經周／攝影 立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，行政院長卓榮泰（左）率各部會首長備詢。記者胡經周／攝影 立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，國民黨團總召傅崐萁（中）質詢時要各部會首長輪流上台回答預算是否有增加。記者胡經周／攝影 立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，國民黨團總召傅崐萁質詢時要各部會首長輪流上台。記者胡經周／攝影 立法院今天舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，國民黨團總召傅崐萁質詢時要各部會首長輪流上台，詢問預算是否有增加，大多數部會首長表示有增加，但文化部長李遠（左二）計算實際刪減與凍結數字後回答「預算減少」，讓傅崐萁相當不快，並放話以後要特別盯文化部。記者胡經周／攝影