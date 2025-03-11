快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

聽新聞
0:00 / 0:00

立院處理總預算覆議案 黃國昌：卓榮泰秀下限不如下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
黃國昌直言，卓榮泰為了助攻大罷免，率領內閣團隊下鄉宣講，這是全世界的民主笑話。圖／聯合報系資料照片
黃國昌直言，卓榮泰為了助攻大罷免，率領內閣團隊下鄉宣講，這是全世界的民主笑話。圖／聯合報系資料照片

立法院全院委員會今天處理114年度中央政府總預算覆議案，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌表示，政府手握超過2兆9000億元預算，如果還不知道怎麼施政，就請行政院長卓榮泰下台，面對過去幾年的貪腐跟浪費，什麼時候才要把錢追回來，恐怕才是行政部門下鄉宣講的重點所在。

民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會，黃國昌指出，今年度總預算完成三讀程序，行政院事後堅持提出覆議案，民眾黨團完全無法接受，手握超過2兆9000億元預算，如果還不知道怎麼施政，只是凸顯卓內閣的無能。

黃國昌直言，卓榮泰為了助攻大罷免，率領內閣團隊下鄉宣講，這是全世界的民主笑話，行政團隊罷免在野黨立委，嚴重破壞台灣民主憲政，面對過去幾年的貪腐與浪費，民進黨政府何時要給人民交代，恐怕才是他們下鄉宣講真正的重點，而不是從上到下不斷哭窮裝沒錢。

黃國昌說，民進黨政府不要以為頭過身就過，民眾黨團接下來會推出系列記者會，透過媒體搞大內宣、抹紅抹黑在野黨，也只是凸顯其執政無能。

黃國昌指出，2012年7月20日，時任民進黨主席蘇貞昌舉行「對不起，我們就是這麼窮」記者會，要求立法院修正財政收支劃分法，時任立委賴清德、潘孟安當時坐在一旁，怎麼換了位置就換了腦袋，開芭樂票還有臉提覆議案，好像怎麼造謠臉都不會紅，難不成民進黨是得失憶症。

黃國昌表示，針對總預算覆議案，民進黨與其秀下限，不如請卓榮泰下台，「2兆9000多億元還不會施政，事情有這麼困難嗎？」

另外，傳出國民黨主席朱立倫轉向「有條件倒閣」，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，訴求國會改選搶救大罷免。黃國昌聽聞後說，從來沒有人來找他談，「這種捕風捉影的報導，我不曉得誰要負責」，台灣政壇充斥太多假訊息，沒有人敢具名負責的報導，其實沒有什麼討論的價值。

民眾黨 民進黨 黃國昌

延伸閱讀

立院將處理覆議案 林右昌喊話朱立倫、黃國昌懸崖勒馬

將下鄉宣講？卓榮泰：覆議案通過與否都要向國人說明

卓榮泰：若有新核能技術 期待保持更多機動性對話

立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬

相關新聞

台積電投資美國千億 盧秀燕建議政府爭取台產晶片免稅

台積電將在美國投資超千億美元，興建晶片廠與研發中心，震動各界。台中市長盧秀燕表示，台積電投資美國可以獲得免稅，但台灣生產...

羅廷瑋被指飆罵高層 因兒童篩檢延遲上路 台大回應了

台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有立委因助理就醫遇爭議，找台大醫院副院長、衛福部國健署、健保署長至辦公室責罵...

基隆捷運預算1200億元恐被擋？侯友宜：都按進度報中央

基隆捷運興建費用估計逾1200億元，高出中央核定經費500多億元，被中央打回票。新北市長侯友宜今出席「新北市AI智慧健康...

傅崐萁訪港團員被捕 曹興誠稱不尋常：應是中共警告..

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。聯電前董事長曹興誠今天受訪認為不...

秀羅廷瑋施壓公文 吳崢：竟要台大醫院副院長當天報到

國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院耍官威，民進黨發言人吳崢今在臉書秀公文，指羅因為不滿醫院，竟十萬火急發出公文，要求台大醫院副...

覆議不過就漲電價？藍營：過去撥補電價也漲人民被剝2層皮

立法院會今天處理今年度中央政府總預算案覆議案，行政院長卓榮泰報告時提到，刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。