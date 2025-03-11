立院處理總預算覆議案 黃國昌：卓榮泰秀下限不如下台

立法院全院委員會今天處理114年度中央政府總預算覆議案，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌表示，政府手握超過2兆9000億元預算，如果還不知道怎麼施政，就請行政院長卓榮泰下台，面對過去幾年的貪腐跟浪費，什麼時候才要把錢追回來，恐怕才是行政部門下鄉宣講的重點所在。

民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會，黃國昌指出，今年度總預算完成三讀程序，行政院事後堅持提出覆議案，民眾黨團完全無法接受，手握超過2兆9000億元預算，如果還不知道怎麼施政，只是凸顯卓內閣的無能。

黃國昌直言，卓榮泰為了助攻大罷免，率領內閣團隊下鄉宣講，這是全世界的民主笑話，行政團隊罷免在野黨立委，嚴重破壞台灣民主憲政，面對過去幾年的貪腐與浪費，民進黨政府何時要給人民交代，恐怕才是他們下鄉宣講真正的重點，而不是從上到下不斷哭窮裝沒錢。

黃國昌說，民進黨政府不要以為頭過身就過，民眾黨團接下來會推出系列記者會，透過媒體搞大內宣、抹紅抹黑在野黨，也只是凸顯其執政無能。

黃國昌指出，2012年7月20日，時任民進黨主席蘇貞昌舉行「對不起，我們就是這麼窮」記者會，要求立法院修正財政收支劃分法，時任立委賴清德、潘孟安當時坐在一旁，怎麼換了位置就換了腦袋，開芭樂票還有臉提覆議案，好像怎麼造謠臉都不會紅，難不成民進黨是得失憶症。

黃國昌表示，針對總預算覆議案，民進黨與其秀下限，不如請卓榮泰下台，「2兆9000多億元還不會施政，事情有這麼困難嗎？」

另外，傳出國民黨主席朱立倫轉向「有條件倒閣」，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，訴求國會改選搶救大罷免。黃國昌聽聞後說，從來沒有人來找他談，「這種捕風捉影的報導，我不曉得誰要負責」，台灣政壇充斥太多假訊息，沒有人敢具名負責的報導，其實沒有什麼討論的價值。