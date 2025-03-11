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議員出席柯文哲父告別式 曝柯哽咽致詞連戒護人員都落淚

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親舉行告別式，柯文哲（右二）在戒護下離開北所前往新竹靈堂奔喪，隨後立即返回北所，柯文哲妻子陳佩琪（右三）一路不捨緊擁柯文哲。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親舉行告別式，柯文哲（右二）在戒護下離開北所前往新竹靈堂奔喪，隨後立即返回北所，柯文哲妻子陳佩琪（右三）一路不捨緊擁柯文哲。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天告別式，也前往致意的台中市議員江和樹表示，柯文哲當時對柯爸靈前的那段話，連戒護人員都流了眼淚。

他說，其實人是有良心的，因為政治的問題卻讓人改變了，真的是很可怕。連民進黨立法院總召柯建銘都來弔唁了，看得出來民眾黨的支持者小草是非常理性的。

他呼籲，如果柯文哲真的有罪，就請把證據拿出來，讓所有的小草看清楚。有人在問「橘子為什麼不回來」其實他們更想要讓她回來，回來後才能夠趕快了解清楚；如果沒有那些事，就應該讓柯文哲快點出來。他說，因為，柯文哲沒有拿，不見得他身邊的人沒有拿，來把事情說清楚。為什麼沒有拿的人要受折磨？

江和樹說，沒有辦法陪爸爸最後一程是多麼難過，相信大家都有父母，如果是發生在自己的身上，你能夠忍受嗎？柯文哲還有年事已高的媽媽，盡孝道本來就是天經地義的事情，但現在好像要讓他們來求你們。

他說，柯文哲的妻子不忍心讓他走，在現場緊緊的將她擁抱，是人看了都會不忍心。柯文哲不可能跑，他是要拚一個清白，拜託執政黨放過柯文哲。

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。圖／江和樹提供

柯建銘 柯文哲 民眾黨

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