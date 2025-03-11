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非洪孟楷？遭點名施壓醫院好大官威 羅廷瑋：抹黑造謠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委羅廷瑋在立院召開記者會。圖／翻攝自羅廷瑋臉書
國民黨立委羅廷瑋在立院召開記者會。圖／翻攝自羅廷瑋臉書

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某遭罷藍委對醫護耍官威，國健署長、健保署長及醫院高層被叫去「亂罵一通」，有網友猜是藍委洪孟楷，洪喊冤。綠台中市議員江肇國今點名是「羅廷瑋」，要他像個男人，敢作敢當；羅表示，為罷免「抹黑造謠」。

台大婦產科醫師施景中日前爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。

江肇國先在臉書上發文，點名「羅廷瑋」表示，「請像個男人，敢作敢當！洪孟楷幫你背了四天的鍋，該自己扛起來了吧？」

江肇國今在市議會受訪時說，沒有那樣的立委，「你這麼大的官威，直接把國健署、健保署署長就叫來，直接把醫院副院長就叫來」。1月21日是過年最後一周上班日，台灣流感肆虐，醫護忙得團團轉，快沒有辦法應付病患，還要為大立委為你家助理的事，被叫去立院中興大樓，質疑「羅委員，你官威實在太大」，要求罷出面說清楚。

羅廷瑋稍晚在立院說明，這件事「沒有開診，何來看診？何來好大官威」，指整件事是抹黑造謠，他也認為，可能為罷免「抹黑造謠」他。

台中市議員江肇國今在市議會受訪。圖／江肇國提供
台中市議員江肇國今在市議會受訪。圖／江肇國提供

健保署 江肇國 醫師

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