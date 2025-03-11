藝人轉貼央視貼文 邱垂正：依規定查處

台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會主委邱垂正今天表示，極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權，藝人是否與中國黨政軍合作行為，或是申領中國身分證，將依規定查處。

立法院今天召開中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案的全院委員會，邱垂正在進入議場前接受媒體訪問。

邱垂正表示，極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權，過去他們只是唱頌中華人民共和國，這次是直接損害國家主權，絕大多數台灣人民都相當反感，只要是中華民國國民都無法忍受、感到羞恥。

邱垂正表示，陸委會呼籲這些藝人停止傷害中華民國的國家主權，政治表態變本加厲，也傷害栽培養育他們的這塊土地

邱垂正表示，陸委會將依照兩岸人民關係條例第33條之1規定，對於這些藝人是否與中國大陸黨政軍合作行為，或是申領中國大陸的身分證，將依規定查處。

談及台灣役男若取得中國身分證仍需要服義務役，邱垂正表示，民眾取得大陸身分會註銷台灣的身分，但仍須盡服兵役義務，當初這設計是為了避免轉換身分逃避兵役；不過這樣的人很少數，國防部會妥善維護國家安全。

此外，馬英九基金會去年邀陸生團來台參訪，團員脫口「中國台北」，前總統馬英九昨天出席內政部移民署說明會議。媒體也詢問如何看待。

邱垂正表示，政府正面看待遵守規範、對等尊嚴、健康永續的交流，也會提供必要協助，若有違反兩岸規範，都會依照行政程序法邀集各機關處置；馬英九已到內政部移民署說明，在蒐集大家意見後，內政部將作出最後決定。