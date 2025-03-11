在野黨擬修法核電延役 廢核團體籲優先修核安3法

廢核團體今天表示，福島核災滿14週年，國內在野黨卻擬修法讓核電延役，完全忽略核電廠老舊以及斷層事證下的安全評估等問題；呼籲應優先推動核安3法修正。

全國廢核行動平台今天舉辦「福島核災14周年 要核電不顧核安？」記者會。

立法院本會期在野黨宣示推動「環境基本法」、「氣候變遷因應法」把非核家園政策改為非碳家園，以及修法讓核電廠使用年限從40年延長為60年。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，根據福島核災的經驗，核電廠半徑30公里內的居民應撤離，而台灣核三廠30公里內就有6萬人，質疑如果真的不幸發生核災，相應的準備措施都做好了嗎、民眾有辦法即時配合疏散嗎。

黃靖庭批評，在野黨提議修法讓核三延役20年，完全忽略核電廠老舊以及斷層事證下的安全評估等問題，卻將修法後的實質問題全部丟給行政部門；也特別點名預計將代表國民黨競選高雄市長的立委柯志恩，同意用這麼粗糙的方式放水核安嗎。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台灣應優先推動核安3法修正，包含「核子事故緊急應變法」緊急應變計劃的範圍不得小於30公里；「核子損害賠償法」擴大賠償範圍，將「健康損害」以及「所失經濟利益，環境損害或預防損害所必要之費用支出」納入賠償範圍，刪除每起事故賠償責任最高新台幣42億元的限制。

另外，蔡雅瀅說，「核子反應器設施管制法」應增加對「選址」的規範，採用「國際最高安全標準」。她強調，核安3法修法與討論應優先於「核電延役」相關修法，才能讓社會大眾正確認識與理解核能風險。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，現在修法只有政治口號、沒有實質討論。福島核災後，當地除污沒有顯著進展，按照目前福島核電廠燃料棒碎片清除作業，在去年11月首次進行了試驗性回收，回收量僅為0.7克，但碎片總量為880噸；計畫預計將花費8兆日元（約新台幣1.79兆元），幾乎不可能達成政府宣稱在2051年前清理完成的目標。

媒體提問，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，美國可以作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能；是否核電也能做為台灣能源的選項。

媽媽氣候行動聯盟資深專案經理黃品涵認為，台灣有56%是工業用電，這些用電的人應該也負起發電的責任；且AI和半導體要用的電是再生能源，不包括核電、天然氣，現在天然氣是橋接能源，但再生能源才是唯一、正確的選項。