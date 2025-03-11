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驅離「葉霸」隨扈遭調離 劉世芳：警察應保持行政中立

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮日前在國民黨立院黨團總召傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈驅離。記者王思慧／攝影
花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮日前在國民黨立院黨團總召傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈驅離。記者王思慧／攝影

花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮日前在國民黨立院黨團總召傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈驅離。警政署已調離2名隨扈。內政部長劉世芳今天證實，2名隨扈是「歸建」調查並沒有停職調查，呼籲各地警察應保持行政中立，不要介入黨派之爭。

花蓮退休教師葉春蓮日期在傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈架離。花蓮警方調查認定隨扈勸離行為不當，即日起歸建；花蓮地檢署也偵辦中。

劉世芳今天在立法院表示，警政署已對花蓮縣警察局調查，警察是否與驅離葉老師有關。她完全支持警政署做法，並呼籲各地警察保持行政中立，不要介入黨派之爭。

劉世芳強調，按照現在的安全隨扈警勤規定，警政署是將2名隨扈「歸建」，並沒有停職調查這件事。

另外媒體報導，國民黨立委葉元之曾因違停事件施壓警察？劉世芳對此表示，警政署正在調查中，她呼籲警察形象很重要，一定要保持行政中立。

內政部長劉世芳（圖）。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳（圖）。圖／聯合報系資料照片

花蓮 警察 隨扈

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