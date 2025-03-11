聽新聞
0:00 / 0:00
驅離「葉霸」隨扈遭調離 劉世芳：警察應保持行政中立
花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮日前在國民黨立院黨團總召傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈驅離。警政署已調離2名隨扈。內政部長劉世芳今天證實，2名隨扈是「歸建」調查並沒有停職調查，呼籲各地警察應保持行政中立，不要介入黨派之爭。
花蓮退休教師葉春蓮日期在傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈架離。花蓮警方調查認定隨扈勸離行為不當，即日起歸建；花蓮地檢署也偵辦中。
劉世芳今天在立法院表示，警政署已對花蓮縣警察局調查，警察是否與驅離葉老師有關。她完全支持警政署做法，並呼籲各地警察保持行政中立，不要介入黨派之爭。
劉世芳強調，按照現在的安全隨扈警勤規定，警政署是將2名隨扈「歸建」，並沒有停職調查這件事。
另外媒體報導，國民黨立委葉元之曾因違停事件施壓警察？劉世芳對此表示，警政署正在調查中，她呼籲警察形象很重要，一定要保持行政中立。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言