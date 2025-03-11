驅離「葉霸」隨扈遭調離 劉世芳：警察應保持行政中立

花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮日前在國民黨立院黨團總召傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈驅離。警政署已調離2名隨扈。內政部長劉世芳今天證實，2名隨扈是「歸建」調查並沒有停職調查，呼籲各地警察應保持行政中立，不要介入黨派之爭。

花蓮退休教師葉春蓮日期在傅崐萁問政說明會上嗆聲，遭隨扈架離。花蓮警方調查認定隨扈勸離行為不當，即日起歸建；花蓮地檢署也偵辦中。

劉世芳今天在立法院表示，警政署已對花蓮縣警察局調查，警察是否與驅離葉老師有關。她完全支持警政署做法，並呼籲各地警察保持行政中立，不要介入黨派之爭。

劉世芳強調，按照現在的安全隨扈警勤規定，警政署是將2名隨扈「歸建」，並沒有停職調查這件事。