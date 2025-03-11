【重磅快評】「XX權威」不是護身符 專家別自甘成側翼

針對立委的大罷免正酣，台大婦產科名醫施景中忽在自己臉書發文，稱有位在大型教學醫院擔任主任的好友跟他說，某位立委助理日前帶小孩來看病，和看診醫生起爭執，回去後向立委告狀，立委隨即發文把國健署長、健保署長和教學醫院副院叫到辦公室亂罵一通。這位原本對政治不熱衷的好友，發現該立委在他老家選區後，就「默默簽了同意書」。

由於具有「婦產科名醫」、「權威」的身分，施景中的貼文，很快引起熱烈討論，同時也為正在進行的「大罷免」增添不少柴火。不過，由於施景中並沒有指名道姓說是哪位立委，這篇貼文也讓不少綠營支持者在底下猜測「到底是誰」。結果不少人鎖定是國民黨立委洪孟楷。而對於其他綠營支持者的「猜測」，施景中並沒有正面回應是或不是，只說「有人猜到是誰了」。

在此情況下，洪孟楷出面否認被施景中影射的立委是自己，並表示自己辦公室助理全部都是單身，根本不會有「帶小孩去看病」這種事。而國健署長吳昭軍也公開表示，自己和施景中不熟，他個人也沒有被立委叫去。看來，這又是一起烏龍爆料。

在爆料翻車情況下，施景中又發一文，說他指的立委「不是洪孟楷」，要大家「別再猜了」。但這樣的澄清後，綠營支持者立即轉換炮口，說既然不是洪孟楷，那就「罷免所有的藍委吧」，反正「指涉的一定是藍委」。烏龍爆料形成一個閉鎖循環：如果不是個人，也是所有立委有問題。但綠營支持者就是沒想過一件事：這個所謂爆料，是否可能全部都是假的呢？

當然，因為施景中沒有說出具體的人事時地物，所以看了他貼文的，可以任憑自己喜好帶進所有的人名，這也是所謂「影射的殺傷力最強大」。加上施景中台大醫生、婦產科權威的角色，當然讓他的爆料顯得更有可信度。但事實真是如此嗎？

之所以說施景中是爆料「又」翻車，就是不久前臉書上指控，藍白刪除「優化兒童醫療」的114億元預算，但國民黨立委陳菁徽立刻出來澄清，說今年「優化兒童醫療照護體系」總共只編了15億元，藍白一毛沒刪，哪來「刪了114億元」？很顯然，在造謠這條路上，「名醫」成了「慣犯」。

無論選舉罷免或者議題攻防，支持者為各自政黨辯護不讓人意外，但「造謠」卻是任何政策辯論的大敵。在政治兩極對立下，越來越多所謂的「權威」或「專家」對公共議題發聲，這本不見得是壞事。但如果權威、專家，在自己專業以外的領域造假、傳遞假訊息，那就比一般的側翼還要可惡。「XX專家」、「XX權威」理應承擔的是更多的社會責任，而非成為特定政黨的工具。