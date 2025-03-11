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施壓醫院的不是洪孟楷？中市議員指名他：怕被罷免找背鍋

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨籍市議員江肇國爆料，施壓台大醫院、把官員叫到辦公室亂罵的立委不是洪孟凱，而是羅廷瑋。圖／江肇國辦公室提供
民進黨籍市議員江肇國爆料，施壓台大醫院、把官員叫到辦公室亂罵的立委不是洪孟凱，而是羅廷瑋。圖／江肇國辦公室提供

國立台灣大學附設醫院婦產科醫師施景中日前爆料，有遭到連署罷免的國民黨立委施壓醫院，還把國健署長、健保署長等官員叫到辦公室罵；外界懷疑該立委是洪孟楷，洪否認。民進黨台中市議員江肇國今表示，該立委是台中市藍委羅廷瑋，嗆羅讓前輩背鍋。羅廷瑋尚未回應。

施景中日前發文爆料，該立委助理帶小孩到某教學醫院就診，覺得醫師服務不周，立委就透過急件公文，將國健署長、健保署長、醫院副院長與醫師叫到辦公室罵。

江肇國今天表示，接獲爆料稱，施壓立委不是洪孟楷，而是同樣遭到連署罷免的羅廷瑋；江公開請教羅廷瑋，今年1月21日是否有發函要求國健署長、健保署長、台大醫院副院長下午到立院中興大樓開會？會後是否發生了施景中爆料的「亂罵官員」事件？

江肇國批評羅廷瑋，雖然被連署罷免壓力很大，但洪孟凱既是國會前輩，同樣也被連署罷免，羅卻讓洪「揹鍋」，這4天悶不吭聲，「也太沒義氣了吧！」

羅廷瑋遭爆讓洪孟凱「背鍋」，目前尚未回應。聯合報系資料照片
羅廷瑋遭爆讓洪孟凱「背鍋」，目前尚未回應。聯合報系資料照片

健保署 罷免 羅廷瑋

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