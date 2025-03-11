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立院將處理覆議案 林右昌喊話朱立倫、黃國昌懸崖勒馬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

立法院今、明天將接續處理114年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案。民進黨秘書長林右昌今天在臉書表示，明知機會渺茫，但民進黨還是期盼國民黨、民眾黨能同意覆議案，讓總預算能有重新修正的機會，希望國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌能懸崖勒馬。

林右昌指出，一個國家經濟規模越大越進步，當然需要更多預算維持進步現況並繼續發展。就像越大的車子，需要越多燃料維持前進方向與速度；總預算就是國家進步所需的油料，藍白亂砍總預算，國家未來怎麼跑得快。

林右昌說，農曆年前，總預算案在藍白聯手之下，無所不刪、無所不凍，刪到最後還出現預算刪過頭或凍刪數根本算不出來的荒謬狀況。未來部會預算解凍還需經過立法院會通過，時間一拖就拖到下半年去了，預算難以及時執行，影響今年預算執行率，跟刪掉的效果也差不多了，嚴重阻礙國家進步動能。

林右昌表示，國家安全、社會發展與人民幸福，比政黨面子重要，希望朱立倫與黃國昌最後能懸崖勒馬，天佑台灣。

林右昌 總預算

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